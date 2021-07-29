Ведущий «России 1» ужаснулся, попав в московскую коммуналку

Ведущий ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов впервые оказался в коммунальной квартире и пришёл в ужас от увиденного. Своими эмоциями он поделился в Instagram.

Посмотреть, как живут простые москвичи, ему предложили обитатели столичного района Кунцево: Попов победил в праймериз «Единой России» и намерен участвовать в выборах в Госдуму, поэтому сейчас активно общается с потенциальными избирателями. Телеведущий инспектирует детские площадки, обещает решить проблему самостроев и ускорить переселение жителей по программе реновации.

Несколько семей, которые в ожидании переезда в новые квартиры ютятся в коммуналках, пригласили Евгения Попова к себе домой.

Огромная проблема с коммуналками, общаги, в которых уже невозможно жить. Шесть-семь комнат, шесть-семь семей в одной квартире. Ну как такое возможно в нашем замечательном городе, в столице России? — удивлялся , направляясь к дому, Попов.

С явной опаской перешагивая порог обшарпанной двери в коммуналку, телеведущий вошёл в квартиру и ужаснулся так, что смог произнести только междометие.

Ух ты! — развёл руками, увидев коридор и общую кухню коммуналки, Евгений.

Ранее сообщалось, что Попов назвал власть Украины «шайкой убийц и мучителей русского народа». Так он прокомментировал жалобу Генпрокуратуры РФ на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).