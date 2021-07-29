Ведущий «России 1» ужаснулся, попав в московскую коммуналку
Ольга Сабурова
Ольга Сабурова
15:46, 29 июля 2021
Евгений ПоповФото: popovrtr/instagram.com
Читайте нас в Google Новости
Ведущий ток-шоу «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов впервые оказался в коммунальной квартире и пришёл в ужас от увиденного. Своими эмоциями он поделился в Instagram.
Посмотреть, как живут простые москвичи, ему предложили обитатели столичного района Кунцево: Попов победил в праймериз «Единой России» и намерен участвовать в выборах в Госдуму, поэтому сейчас активно общается с потенциальными избирателями. Телеведущий инспектирует детские площадки, обещает решить проблему самостроев и ускорить переселение жителей по программе реновации.
Несколько семей, которые в ожидании переезда в новые квартиры ютятся в коммуналках, пригласили Евгения Попова к себе домой.
Огромная проблема с коммуналками, общаги, в которых уже невозможно жить. Шесть-семь комнат, шесть-семь семей в одной квартире. Ну как такое возможно в нашем замечательном городе, в столице России? — удивлялся, направляясь к дому, Попов.
С явной опаской перешагивая порог обшарпанной двери в коммуналку, телеведущий вошёл в квартиру и ужаснулся так, что смог произнести только междометие.
Ух ты! — развёл руками, увидев коридор и общую кухню коммуналки, Евгений.