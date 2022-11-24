«Монастырь» можно посмотреть без прокатного удостоверения

Фото: kinopoisk

Кадр из сериала «Монастырь»

Зрители смогут посмотреть сериал «Монастырь» на онлайн-площадках и без специального прокатного удостоверения, в получении которого проекту отказало Министерство культуры РФ, пишут «Ведомости». Ранее в пресс-службе ведомства объяснили отказ в выдаче прокатной лицензии тем, что сериал «оскорбляет чувства верующих».

В издании пояснили, что прокатное удостоверение выдается для того, чтобы проект имел право на показ в кинотеатрах. Для демонстрации сериала или фильма на онлайн-площадках подобный документ не требуется.

«Монастырь» — проект видеосервиса «Кинопоиск», режиссером которого выступил актер и театральный постановщик Александр Молочников. Главные роли исполнили блогер Анастасия Ивлеева и актер Филипп Янковский. В сериале рассказана история девушки, которой приходится укрываться в монастыре из-за жизненных перипетий. На текущий момент зрителям доступны две серии из шести.

Ранее в Минкульте сообщили, что материалы по сериалу «Монастырь» были переданы Русской православной церкви на экспертную оценку. В РПЦ же заявили, что сюжет сериала дает «искаженное представление о монашеской жизни» и «формирует неверное представление о русском православии».