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Сериал «Ведьмак» американского шоураннера Лорен Шмидт Хиссрих станет самым просматриваемым проектом на стриминговом сервисе Netflix.

С момента премьеры многосерийную экранизацию романов польского автора Анджея Сапковского посмотрели 74 млн пользователей. Онлайн-платформа изменила систему подсчета просмотров, и теперь 70% воспроизведения эпизода, а всего две минуты, сообщает Variety.

По данным Netflix, таким образом количество зрителей увеличивается в среднем на 35%. Такой же схемой подсчёта просмотров используют компании YouTube и BBC iPlayer, The New York Times также определяют самые востребованные статьи.

Журналисты Variety отмечают, что такая система делает оценку объёма реальной аудитории продуктов Netflix менее объективной. Кроме того, такой подсчёт не даёт чётко сравнить популярность «Ведьмака» с другими сериалами сервиса.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году Netflix потратит на производство контента рекордные $17,3 млрд. Большая часть бюджета пойдёт на создание оригинального контента под брендом Netflix Originals.