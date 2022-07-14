Вдова Мамонова: я сама поставила памятник Пете, никто из друзей не помог Вдова Петра Мамонова Ольга рассказала об установке памятника мужу и обманувших её людях

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

15 июля — ровно год со дня смерти актёра, музыканта, лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова, скончавшегося от последствий заболевания коронавирусом. Накануне памятной даты его вдова Ольга Мамонова сообщила NEWS.ru, что поставила памятник на его могиле. Также она рассказала о людях, которые, по мнению женщины, обманули её, взяв «для музея» музыканта вещи, которые позже были проданы на аукционе за сотни тысяч рублей.

— Ольга Ивановна, спустя год после смерти человека обычно ставят памятник на могиле. Вам это удалось?

— Да, неделю назад я поставила на могиле памятник Пете из белого мрамора. Никто из друзей мне ничем не помогал, мне сын дал деньги. Иван работает оператором, у него был проект, вот он мне дал денег. Хорошо получилось, я хотела крест — и сделали крест.

Петр Николаевич хотел, чтобы его делали верейские мастера, так он просил поддержать их. Поэтому мы заказали изготовление в мастерской прямо при кладбище, там отец с сыном работают. И они замечательно сделали.

— Планируете что-то публиковать из неизданного наследия Мамонова?

— Издательство «АСТ» выпустило сборник «На плотной земле» из 900 стихотворений и шесть томов «Закорючек» (философские зарисовки и размышления Петра Мамонова. — NEWS.ru). У меня еще остались материалы, зимой буду готовить их к публикации: сборник песен и поэма «Птица Зу», их тоже издадим.

Невестка моя старалась к годовщине выпустить неизданные записи. Но я не знаю, получится ли.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сын Иван и вдова Ольга во время церемонии прощания в Донском монастыре

— Недавно стало известно, что концертный костюм Петра Николаевича был продан на аукционе без вашего ведома. Как это получилось?

— Тяжело, неприятно говорить об этом. Мы с Петей 40 лет прожили, а тут такая история. Примерно через полгода после его смерти ко мне приехали какие-то деловые девушки. Сказали, что ищут вещи Петра Мамонова для создания его музея. Я поверила и отдала им костюмы, афиши. Всё равно же всё лежит просто так, а музей — хорошее дело, сохранение памяти.

Ну я и подарила музею Петины вещи. А где-то месяц назад узнала, что один из его концертных костюмов продали на аукционе за большие деньги, сотни тысяч рублей. Не обман ли это? Сами посудите. Что там дальше с теми вещами будет — не знаю и знать не хочу. Бог всё видит.

— Вам бы эти деньги пригодились? Вы не раз говорили о своем бедственном положении.

— Мы живем своими силами. Наш с Петром единственный сын работает оператором-постановщиком. Он сейчас всё делает: и мне помогает, и могилой занимается. На всё деньги дает, семью содержит. Хороший, порядочный, любящий родителей человек. Нормально живем и помощи ни у кого не просим.

Я забочусь о животных, которых Петя приносил с улицы, и берегу дом в Верее. Мы с Петром 30 лет в нем прожили, и я продолжаю тут жить. Вспоминаю Петю каждый день и хочу, чтобы люди помнили его самого, его музыку, фильмы, стихотворения как можно дольше.