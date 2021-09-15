В украинском университете открылся первый в мире факультет TikTok

В Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ) открылся первый в мире факультет социальной сети TikTok. Идейный вдохновитель факультета украинский тиктокер Михаил Поплавский заявил, что его миссия состоит в том, чтобы популяризировать украинский TIkTok на весь мир. Об этом сообщает портал «Гордон».

На торжественном открытии Поплавский выступил с речью, в которой рассказал о стремлении украинизировать соцсеть и «повести за собой молодых, креативных, амбициозных и перспективных» людей. Они, по его словам, будут творить новейшую историю Украины.

Отмечается, что руководителем проекта стала выпускница вуза, которая является начальником культурно-творческого отдела, Лилия Можаева. Выступая перед студентами, она обратила внимание на чрезвычайную востребованность нового образовательного направления.

Университет культуры и Михаил Поплавский всегда в тренде. Сейчас мир очень быстро развивается, появляются новые соцсети, и ТikТоk держит лидирующие позиции. Если вы хотите быть лидерами по жизни, то ТikТоk — это ваша тема, — сказала она.

Ранее NEWS.ru выяснил, как раскрутить TikTok в 2021 году: что снимать, как попадают в рекомендации, как работают алгоритмы соцсети и многое другое. Ответы дала экс-руководитель развития TikTok в России и звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарёва, у которой уже более миллиона подписчиков в этой соцсети.