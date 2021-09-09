Хочуврек: как стать популярным в TikTok

Как раскрутить TikTok в 2021 году, что снимать, как попадают в рекомендации, как работают алгоритмы TikTok, помогают ли эфиры в раскрутке аккаунта, стоит ли покупать просмотры и подписчиков?

Чтобы ответить на все эти вопросы и понять, какие приёмы помогут стать популярным, мы отправились в HOUSE88, где живут тиктокеры. Встретились с экс-руководителем развития TikTok в России и звездой сериала «Счастливы вместе» Натальей Бочкарёвой, у которой уже более миллиона подписчиков в TikTok.

Все подробности — в материале NEWS.ru.