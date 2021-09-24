В Twitter раскритиковали название нового фильма о «Фантастических тварях»

Пользователи Twitter высмеяли анонсированный фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» из-за нежелания его создателей открыто изобразить нетрадиционную сексуальную ориентацию одного из ключевых персонажей. Фанаты заявили, что в предыдущих картинах серии авторы избегали темы гомосексуальности Дамблдора, связав это с возможностью запрета фильмов на международном рынке.

Будет очень смешно, если фильм, буквально названный «Тайны Дамблдора», откажется показать главную тайну Дамблдора на экране из-за боязни запретов за границей, — посетовал пользователь @blockbustedpod.

В комментариях к его посту пользователи вспомнили, что во втором фильме серии, названном «Преступления Грин-де-Вальда», никаких преступлений показано не было.

При этом стоит отметить, что в классической серии книг о Гарри Поттере нет никаких указаний на нетрадиционную ориентацию директора Хогвартса, и о ней стало известно только после выхода последней «канонической» книги «Гарри Поттер и Дары Смерти». О нетрадиционной ориентации персонажа впервые сообщила автор книг о Гарри Поттере и сценаристка «Фантастических тварей» Джоан Роулинг.

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» выйдет в прокат 15 апреля 2022 года. Ранее исполнитель одной из ролей в фильме Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны. Зрителей ожидает масштабная война с эпичными битвами, одной из которых станет финальное противостояние Грин-де-Вальда и Дамблдора. Именно в результате этого поединка Дамблдор получил Бузинную палочку, которая считается одним из так называемых Даров Смерти.