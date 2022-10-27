В Театре Вахтангова по-новому взглянут на рассказ Чехова «Попрыгунья»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Айдар Заббаров поставит спектакль «Попрыгунья» по рассказу А.П. Чехова на Симоновской сцене Театра Вахтангова. Вместе с режиссёром над ним работают художник Булат Ибрагимов, хореограф Наталья Шурганова и композитор Вячеслав Жуков. Как рассказал режиссер, своей постановкой он хотел переосмыслить «Попрыгунью», так как увидел в рассказе пример настоящего братства и сплочения людей перед бедой. Он признался, что работал над этим рассказом Чехова еще на третьем курсе ГИТИСа.

В «Попрыгунье» я нашёл такой момент, ради которого, на мой взгляд, стоит придумывать спектакль <...> В финале, когда Дымов заболел, к нему, не сговариваясь, приехали все его товарищи-врачи. День и ночь они дежурили у постели больного. Пытались сделать всё возможное, чтобы его спасти <...> Я увидел настоящее братство, сплочение людей перед бедой, людей, которые оказались в доме Дымова по любви, по зову сердца. Для меня это самое ценное, — рассказал режиссер.

Премьера спектакля «Попрыгунья» состоится 7, 8, 24 ноября в Камерном зале Симоновской сцены.

Заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и актер Дмитрий Певцов ранее заявил, что распоряжения президента России Владимира Путина о защите традиционных ценностей и культуры фактически не выполняются. По его словам, в некоторых российских театрах показывают «сатанинские спектакли», которые при этом ставятся за счет государства.