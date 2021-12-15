«В страну не дураков...»: кто и почему хочет стереть память о Талькове

В Санкт-Петербурге продолжается противостояние поклонников музыканта Игоря Талькова (1956-1991) с компанией «Ленэнерго» из-за граффити с портретом убитого 30 лет назад певца, недавно появившегося на трансформаторной будке по адресу Литейный проспект, 37. В конфликт, который уже привёл к вызову полиции, вмешался сын исполнителя. Игорь Тальков-младший сообщил NEWS.ru, что предложит альтернативное решение и выступит с инициативой нарисовать такое же граффити на улице Арбат в Москве неподалёку от стены Цоя — на доме, где жила подруга Талькова-старшего, известная целительница Джуна (1949-2015). Сын музыканта выразил надежду, что столичные власти с пониманием отнесутся к желанию поклонников сохранить таким образом память о певце.

Почему «Ленэнерго» против граффити Талькова?

Граффити с изображением Игоря Талькова, убитого в концертном зале «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 6 октября 1991 года, появилось к 30-летию со дня гибели исполнителя хитов «Я вернусь», «Чистые пруды» и «Летний дождь». Поклонники Талькова, которые ежегодно 6 октября съезжаются почтить память музыканта в город на Неве, высоко оценили портрет. Граффити понравилось и единственному сыну музыканта — Игорю Талькову-младшему. В день памяти Талькова возле трансформаторной будки, на которой неизвестный художник нарисовал его портрет, состоялся импровизированный концерт. Однако кому-то происходящее не понравилось, и на место приехала полиция.

Меня полиция решила крутить. Спасли люди — скучковались, отвлекли полицию. И началась уже потом беспредельная драка, — пояснил NEWS.ru наследник музыканта.

Вскоре представители «Ленэнерго» заявили, что трансформаторная будка принадлежит компании, после чего было предпринято несколько попыток закрасить граффити. Однако поклонники Талькова препятствуют уничтожению портрета кумира. Они даже организовали «пост» возле будки и установили дежурства. Фанаты музыканта настаивают, что Игорь Тальков-старший является фигурой общественного значения, а Литейный проспект — общественное пространство. По мнению защитников граффити, жителям Санкт-Петербурга и гостям северной столицы гораздо приятнее смотреть на портрет исполнителя, а не на «унылый окрас» трансформаторной будки.

Защитники граффити igor_talkov/instagram.com

Как рассказала NEWS.ru представитель «Ленэнерго» Оксана Шульга, существует чётко установленный регламент того, как должны выглядеть трансформаторные будки Санкт-Петербурга. И в нём, по её словам, «нет ни слова о том, что будки можно использовать под художественное творчество». Она назвала акцию с граффити Талькова «искусственно раздутым инфоповодом», инициированным поклонниками Игоря Талькова с целью пиара. Представитель «Ленэнерго» заявила, что судьба граффити практически решена: как только поклонники Талькова прекратят держать оборону, будку приведут в соответствующий правилам вид.

Сын Талькова: «Пробиться через бюрократию практически невозможно»

Ведущий эксперт по жилищному праву ЖКХ Общероссийского движения «За права человека» Виктор Федорук, изучив историю конфликта, пришёл к выводу, что в сложившейся ситуации виноватых нет.

Поклонники Талькова не сделали, в общем, ничего плохого — просто выразили своё отношение к любимому артисту. Они, может быть, не знали, что у «Ленэнерго» на балансе находятся трансформаторные, щитовые и прочие помещения, имеются документы, в которых чётко прописано всё, вплоть до цвета данного имущества, — объяснил NEWS.ru эксперт.

Виктор Федорук предложил альтернативный вариант примирения сторон. Он посоветовал поклонникам Игоря Талькова в письменном виде обратиться к руководству «Ленэнерго», представив подробное описание и эскизы граффити, а также фамилии лиц, готовых взять на себя ответственность, что на портрете не появятся, например, экстремистские лозунги.

Поймите, в «Ленэнерго» нет специалистов по дизайну. Там инженеры. На будке обычно пишут телефоны для связи, схему эвакуации, и эти таблички неприкосновенны. А что-либо написать сверху положенного — согласуй. И получи разрешение, — отметил Федорук.

Эксперт предположил, что в этом случае «Ленэнерго» пойдёт навстречу и согласует проект портрета Игоря Талькова на будке на Литейном. Однако сын Игоря Талькова и поклонники певца заверили NEWS.ru, что уже неоднократно обращались в различные инстанции, в том числе в «Ленэнерго», с предложением уладить конфликт и не получили ни одного положительного ответа.

Сын певца Игоря Талькова Игорь Тальков-младший Виталий Белоусов/РИА Новости

Наследник исполнителя заявил, что упёрся в «глухую стену, через которую сложно пробиться здравому смыслу».

Простому человеку, отстаивающему свои права, практически невозможно пробиться через всю эту бюрократию, — признался Тальков-младший.

Сын музыканта удивился пассивной позиции властей Санкт-Петербурга. По его мнению, депутаты Заксобрания могли бы подключиться к обсуждению проблемы с «легализацией» граффити певца, которого называли «голосом перестройки».

Идеи творчества отца соответствуют задачам духовного возрождения России. Однако представители власти проявляют равнодушие даже в вопросе сохранения граффити-портрета, — подчеркнул Игорь Тальков-младший.

Сын поэта заявил NEWS.ru, что намерен в ближайшее время инициировать появление граффити с изображением отца в Москве на Арбате, на доме целительницы Джуны, которая дружила с Тальковым-старшим. Наследник музыканта выразил надежду, что московские власти с пониманием отнесутся к сохранению памяти артиста и пресекут попытки уничтожить его портрет.