В США отменили концерты Гергиева и Мацуева

Карнеги-холл в Нью-Йорке отменил участие в концертах дирижёра Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева. Концерты должны были проходить с 25 по 27 февраля, сообщает Slipped Disc.

Гергиева заменит Янник Незе-Сеген. Издание полагает , что отмена концертов с участием россиян могла быть сделана под давлением администрации США, так как Мацуев и Гергиев являются «близкими друзьями» Путина. Гергиев теперь может столкнуться с требованием со стороны мюнхенских работодателей выразить свою позицию по поводу действий России на Украине.

Театр «Ла Скала» уже потребовал от Валерия Гергиева призвать российские власти к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае администрация театра грозилась отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама» с 5 по 13 марта.

Ранее президент США Джо Байден заявил о новых санкциях Вашингтона в адрес Москвы в связи со спецоперацией России в Донбассе. Соединённые Штаты заблокируют счета крупных российских банков, в том числе и ВТБ, «Сбера», Совкомбанка и других.