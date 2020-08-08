В Щукинском училище зафиксировали рекордный конкурс

https://static.news.ru/photo/4b2ee394-da2e-11ea-b0d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преподаватели Театрального института имени Щукина в рамках приёмной кампании этого года, проведённой онлайн, отсмотрели на тысячу заявок больше, чем обычно. Таким образом, конкурс на место в вузе стал рекордным, сообщил его ректор Евгений Князев.

Подключились все наши преподаватели, дружно просмотрели и оценили более 4500 видео, присланных на первый тур. Обычно на первый тур мы получали 3000–3500 заявок, то есть в этом году у нас рекорд. И это на 13 бюджетных мест, — рассказал «Российской газете» Князев.

Он также сообщил, что помимо бюджетных, в вузе предусмотрено 13 мест для целевого набора абитуриентов из Тулы, Калуги и Якутии, а также 40 платных. По словам Князева, многие из педагогов сперва скептически отнеслись к новым технологиям, но под конец неплохо освоились. Заключительный тур, по словам ректора, проходил вживую для 85 ребят со всей страны, прошедших два онлайн-тура.

Мы строго следовали всем правилам: три потока развели по времени, были маски, санитайзеры и измерение температуры. У одного юноши температура оказалась 37,4 — ему предложили сдать тест и вернуться, но он больше не появился, — рассказал Князев.

Ректор подчеркнул, что благодаря онлайн-режиму первых туров стало больше абитуриентов из отдалённых регионов, потому что раньше «мало кто рисковал лететь, например, из Владивостока в Москву на первое прослушивание». Князев также выразил надежду, что режим работы училища в новом учебном году будет традиционным, а не дистанционным.

Как писал NEWS.ru, Министерство культуры совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации по проведению вступительных очных экзаменов в театральных училищах и высших учебных заведениях в условиях пандемии коронавируса. Учебные заведения обязали проверять температуру на входе, обеспечить соблюдение социальной дистанции между поступающими, в помещениях проводить дезинфекцию и проветривание. На сцене либо перед членами приёмной комиссии необходимо установить прозрачные экраны. Если эти пункты невозможно выполнить, то ведомство рекомендовало провести экзамены дистанционно с применением аудио- и видеосвязи.