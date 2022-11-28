В России снимут комедию про группу «Иванушки International» Съемки фильма про группу «Иванушки International» начнутся в 2023 году

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Съемки художественного фильма о российской поп-группе «Иванушки International» должны начаться летом 2023 года. Об этом ТАСС рассказал продюсер картины Дмитрий Пристансков. По его словам, это будет комедия. Предполагается, что в съемках примут участие и сами музыканты коллектива.

Мы бы хотели сделать комедию. Кроме того, там будет очень много музыки. Сейчас мы находимся в стадии «сборки» проекта. Сценарий у нас уже есть, осталось только поработать над некоторыми диалогами. Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета, — сказал продюсер.

Он отметил, что съемки будут проходить на территории Краснодарского края. Предположительно, премьера ленты состоится на следующих новогодних праздниках.

Режиссером фильма выступит Марк Горобец. В настоящее время получено предварительное согласие на использование хитов группы от создателя коллектива Игоря Матвиенко. Согласились участвовать в съемках и сами музыканты.

Сюжет строится вокруг трех подруг, которые, повзрослев, решают закрыть гештальты молодости и едут в тур вслед за «Иванушками». И каждая достигает в этом приключении своей цели, — рассказал Пристансков.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) обратился к Министерству культуры России с просьбой активнее освещать темы раздельного сбора отходов, переработки и бережного отношения к окружающей среде в российских фильмах. Гендиректор РЭО Буцаев отметил, что эти темы практически никак не отображаются в киноиндустрии. По его словам, в России ежегодно выходит более 1000 фильмов с широкой, многомиллионной аудиторией и использование этой возможности для продвижения экологической повестки помогло бы стране выполнить цели, поставленные президентом Владимиром Путиным в нацпроекте «Экология».