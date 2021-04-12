В Петербурге открылась выставка преследуемой за порнографию феминистки

https://static.news.ru/photo/c69fa682-9ba1-11eb-a918-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Виленский/facebook.com

В петербургском ДК Розы открылась экспозиция «Движение дела», ставшая первой в России персональной выставкой дальневосточной феминистки Юлии Цветковой, проходящей по уголовному делу о якобы распространении порнографии. Об этом NEWS.ru сообщил один из организаторов мероприятия Дмитрий Виленский.

Представленные на выставку работы Юлии выполнены ей в 2016–2018 годах. Их основная часть была предназначена для размещения в различных пабликах феминистской направленности. Этот проект является демонстрацией поддержки её художественным сообществом, отметил Виленский.

По словам организаторов, многие рисунки выполнены в технике «быстрого активистского письма», которое было высоко оценено Амстердамским городским музеем Стеделейк, включившим работы Цветковой в свою коллекцию.

Ранее Юлия Цветкова была ведущей молодёжной передачи «Амурские звёздочки» на телевидении Комсомольска-на-Амуре, занималась хореографией, боевыми искусствами, паркуром. Училась на режиссёра и сценариста кино в London Film School.

В 2018 году, вернувшись в Комсомольск-на-Амуре, она стала заниматься активистской деятельностью, уделяя внимание правам ЛГБТ, антимилитаризму и проблемам экологии. Тогда же она создала театр-балаган «Мерак», актёры которого активно участвовали в процессе постановки.

С 23 ноября 2019 года Юлия Цветкова находилась под домашним арестом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет», в связи с администрированием феминистского паблика «Монологи вагины». NEWS.ru подробно рассказывал о её преследованиях. Сейчас в Хабаровском крае проходят финальные слушания дела Цветковой в суде.