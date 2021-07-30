В МСХТ раскрыли, как себя чувствует госпитализированный с COVID-19 Стеклов

Директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский в разговоре с ТАСС раскрыл, как себя чувствует госпитализированный с коронавирусной инфекцией (COVID-19) худрук учреждения и народный артист России Владимир Стеклов. Банковский подчеркнул, что состояние 73-летнего пациента стабильно. Он отметил, что Стеклов пробудет в лечебном учреждении неделю, что «ничего критического» нет.

Проведут общеукрепляющие процедуры. Всем [Владимир Стеклов] передаёт огромный привет, — добавил Банковский.

Портал «Газета.Ru» также рассказал, что 40-летняя супруга артиста Ирина и трёхлетняя дочь остались дома после госпитализации артиста. Женщина тоже плохо себя чувствует — у неё высокая температура.

О проблемах Стеклова со здоровьем стало известно 29 июля. Оказалось, что в больницу его доставили ещё 28 июля. Актёр жаловался на затруднённое дыхание, кашель и температуру в 39 градусов. Скорая помощь прибыла к дому Стеклова на Ленинградском проспекте в 09:00, к этому времени актёр уже был без сознания.

Владимир Стеклов снимается в кино с 1980-х, известен по картинам «Вера, Надежда, Любовь», «Плюмбум, или Опасная игра», «Чужая белая и рябой», «Гардемарины, вперед!» и другим. В 2022-м на экранах появится лента «Начать сначала» о школьной регбийной команде. Одна из главных ролей досталась Стеклову.