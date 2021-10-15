В Москве умерла театральный деятель Ирина Паперная

Театральный деятель и одна из основательниц московского клуба «Китайский лётчик Джао Да» Ирина Паперная умерла в Москве. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил её сын, музыкант Алексей Паперный.

По сообщению Алексея Паперного, женщина находилась в реанимации больше месяца. При этом Алексей подчеркнул, что болезнь его матери не связана с коронавирусом.

Ирине Паперной было 80 лет. Она училась на химическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, работала в НИИ по биологическому испытанию химических соединений. Позднее связала свою жизнь с творческой средой, сотрудничала со студией Олега Табакова и другими театральными организациями.

В 1990 году Ирина Паперная участвовала в создании клуба «Белый таракан», в 1999 году вместе с сыном они открыли клуб «Китайский лётчик Джао Да».