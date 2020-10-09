В Минкультуры прокомментировали запрет на продажу билетов пожилым зрителям

https://static.news.ru/photo/7ca74ab6-0a52-11eb-831e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Министерстве культуры России опровергли информацию об ограничении продажи билетов в театр зрителям старше 65 лет.

Это не соответствует действительности. Никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало. Министерство культуры ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные у себя на сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы, — сказали РБК в пресс-службе ведомства.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Минкультуры сообщили, что ведомство приняло решение запретить продажу билетов в театр зрителям старше 65 лет. Директор театра «Ленком» Марк Варшавер отметил, что билеты продаются только онлайн, но «зрителям старше 65 лет билеты будет приобрести нельзя». В пресс-службе МХАТ им. М. Горького добавили, что театр временно приостанавливает льготное и бесплатное предоставление услуг зрителям старше 65 лет. В Театре Наций заявили, что изменений в работе нет.

Несколько дней назад глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что культурные учреждения страны готовы к переходу на дистанционную продажу билетов. По словам министра, такая мера удобна и для самих учреждений, и для посетителей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что продажа билетов в культурные учреждения столицы в ближайшее время будет проводиться только в онлайн-режиме. Любимова, комментируя инициативу мэра, отметила, что конкретные меры зависят от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе, но дистанционную реализацию билетов можно внедрить во всей стране, так как все заинтересованные стороны «абсолютно к этому готовы», писал NEWS.ru.