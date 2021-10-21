Во МХАТе им. Горького рассказали, закроют ли театр на локдаун

МХАТ имени Горького не закроется на локдаун с 28 октября по 7 ноября, объявленный мэром Москвы Сергеем Собяниным, рассказали NEWS.ru в пресс-службе учреждения. В театре добавили, что ждут дополнительной информации от Министерства культуры РФ и руководства мегаполиса, так как сначала, до распоряжения градоначальника, речь шла о 70% заполняемости залов при использовании QR-кодов и защитных масок с 8 ноября. Теперь необходимо соблюдать 50-процентную рассадку.

Мэр Москвы [Сергей Собянин] выложил указ о том, что столичные музеи и театры продолжат работу в этот период, с 28 октября по 7 ноября, но при 50-процентной рассадке, а для федеральных учреждений они могут только рекомендовать согласиться с доводами мэра Москвы. Сам Минкульт говорит, что все приказы, регулирующие работу подведомственных учреждений, в частности ограничения из-за пандемии, выпускают исходя из тех нормативных актов и решений, которые принимаются на уровне глав регионов. То есть, скорее всего, мы будем продолжать нашу работу, так же как и московские театры, — заявили во МХАТе.

Представители театра подчеркнули, что являются федеральным учреждением, на локдаун не закроются и продолжат организовывать мероприятия и спектакли при 50-процентной заполняемости с QR-кодами. Пресс-служба подчеркнула, что в декабре планировалось тестирование COVID-free зон на ряде постановок, а с 1 января — введение COVID-free во всём МХАТе.

Понаблюдать, как это всё проходит, исправить недочёты и с 1 январе 2022-го вводить во всём театре COVID-free. Это было возможно на вчерашний день — 100-процентная рассадка, если у нас есть оборудование для QR-кодов. Что будет на самом деле, сейчас предположить сложно. У нас сейчас 500 человек может присутствовать в большом зале, где вместимость почти 1400, а до этого было 50% рассадки. Что сейчас будет? Опять переделывать распоясовку? — добавили представители театра.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что часть зрителей, не имеющие QR-кодов, уже купили билеты на октябрьские и ноябрьские спектакли и их никто не предупреждал, что в день постановки они им понадобятся. Во МХАТе подчеркнули, что минимум 80% сотрудников привились от COVID-19.

Все требования санитарных служб мы выполняем: приобретение билетов бесконтактным способом, удобное расположение антисептиков для людей с ограниченными возможностями, проветривание, уборка перед открытием театра, дезинфекция, системы вентиляции, контроль температуры тела у сотрудников, обработка рук антисептиком, маска, перчатки, всё как положено, — резюмировали в пресс-службе МХАТа им. Горького.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин вводит в столице дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В период с 28 октября по 7 ноября закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.