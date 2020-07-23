В испанском рыбном магазине обнаружили амфоры времён Римской империи

https://static.news.ru/photo/319df24e-ccf5-11ea-8a52-fa163e074e61_660.jpg Фото: guardiacivil/twitter.com

Гражданская гвардия Испании нашла в магазине замороженной рыбы тринадцать амфор I века. Предположительно, предметы были подняты с борта затонувшего судна.

Находку сделали при обычной проверке одного из магазинов, находящегося в провинции Аликанте. Помимо амфор в здании хранились якорь XVIII века и плита из известняка с надписью ESTE. Большинство амфор использовали для перевозки оливкового масла, вина и рыбных соусов в Рим. Одну из них эксперты считают особо ценной.

Recuperadas 13 Ã¡nforas romanas del siglo I. Fueron halladas en una inspecciÃ³n del #SEPRONA de Alicante a un establecimiento de productos pesqueros congelados. Entre de los objetos encontrados hay un ancla metÃ¡lica probablemente del siglo XVIII. â¹ https://t.co/lV7FK5COUl pic.twitter.com/XMxRdvfHyL — Guardia Civil (@guardiacivil) July 22, 2020

Сейчас предметы находятся в Морском музее в муниципалитете Санта-Пола. Хозяину магазина и его сыну предъявили обвинения в преступлениях против культурного наследия.

Как писал NEWS.ru, во время строительных работ в Большом Московском государственном цирке нашли приспособление, которое могло послужить генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу защитой при покушении.