Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. В 1978-м он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии.

За свою долгую карьеру он создал немало незабываемых киноперсонажей, ставших любимыми героями зрителей. Среди них фильмы «Не горюй!», «Мимино», «Мелодия Верийского квартала» и другие.

С 1986 по 1990 годы Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро». В 1990-е и 2000-е он стал реже появляться в кино, сосредоточившись в большей степени на концертной деятельности.

Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии «Не горюй!», 1969 год

Фото: РИА Новости

Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии «Не горюй!», 1969 год

Кадр из фильма «Не горюй», 1975 год

Фото: ТАСС

Кадр из фильма «Не горюй», 1975 год

Грузинский певец и актер Вахтанг Константинович Кикабидзе во время выступления ансамбля «Орэра», 1970 год

Фото: В.Пищальников/РИА Новости

Грузинский певец и актер Вахтанг Константинович Кикабидзе во время выступления ансамбля «Орэра», 1970 год

Кадр из кинофильма «Совсем пропащий», 1973 год

Фото: РИА Новости

Кадр из кинофильма «Совсем пропащий», 1973 год

Руководитель ансамбля «Орэра» Вахтанг Кикабидзе (в центре) исполняет грузинскую песню, 1977 год

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Руководитель ансамбля «Орэра» Вахтанг Кикабидзе (в центре) исполняет грузинскую песню, 1977 год

Вахтанг Кикабидзе на съемках фильма «Мимино», 1977 год

Фото: Global Look Press

Вахтанг Кикабидзе на съемках фильма «Мимино», 1977 год

Кадр из фильма «Мимино», 1977 год

Фото: Global Look Press

Кадр из фильма «Мимино», 1977 год

Вахтанг Кикабидзе в образе сотрудника ЦРУ Джона Глэбба (справа) в телефильме «ТАСС уполномочен заявить...», 1983 год

Фото: Галина Кмит/РИА Новости

Вахтанг Кикабидзе в образе сотрудника ЦРУ Джона Глэбба (справа) в телефильме «ТАСС уполномочен заявить...», 1983 год

Актер Вахтанг Кикабидзе и певица Нани Брегвадзе, 1985 год

Фото: Александра Сенцова /ТАСС

Актер Вахтанг Кикабидзе и певица Нани Брегвадзе, 1985 год

Вахтанг Кикабидзе

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look

Вахтанг Кикабидзе

Певец Вахтанг Кикабидзе отвечает на вопросы журналистов в своем доме, 2011 год

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Вахтанг Кикабидзе отвечает на вопросы журналистов в своем доме, 2011 год

Вахтанг Кикабидзе выступает на международном музыкальном фестивале KUBANA-2016 на острове Луцавсала

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Вахтанг Кикабидзе выступает на международном музыкальном фестивале KUBANA-2016 на острове Луцавсала

Вахтанг Кикабидзе на музыкальном фестивале «Жара», 2018 год

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вахтанг Кикабидзе на музыкальном фестивале «Жара», 2018 год