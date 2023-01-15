Не стало «Мимино»: умер актер Вахтанг Кикабидзе

Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look

Вахтанг Кикабидзе

Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.

Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. В 1978-м он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии.

За свою долгую карьеру он создал немало незабываемых киноперсонажей, ставших любимыми героями зрителей. Среди них фильмы «Не горюй!», «Мимино», «Мелодия Верийского квартала» и другие.

С 1986 по 1990 годы Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро». В 1990-е и 2000-е он стал реже появляться в кино, сосредоточившись в большей степени на концертной деятельности.