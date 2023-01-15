Советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе умер в возрасте 84 лет.
Кикабидзе родился в июле 1938 года в Тбилиси. В 1978-м он стал лауреатом Государственной премии СССР. В 1980 году Кикабидзе было присвоено звание народного артиста Грузии.
За свою долгую карьеру он создал немало незабываемых киноперсонажей, ставших любимыми героями зрителей. Среди них фильмы «Не горюй!», «Мимино», «Мелодия Верийского квартала» и другие.
С 1986 по 1990 годы Кикабидзе возглавлял Государственный эстрадный оркестр Грузии «Рэро». В 1990-е и 2000-е он стал реже появляться в кино, сосредоточившись в большей степени на концертной деятельности.
Фото: РИА Новости
Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии «Не горюй!», 1969 год
Фото: РИА Новости
Актер Вахтанг Кикабидзе в фильме Георгия Данелии «Не горюй!», 1969 год
Фото: ТАСС
Кадр из фильма «Не горюй», 1975 год
Фото: ТАСС
Кадр из фильма «Не горюй», 1975 год
Фото: В.Пищальников/РИА Новости
Грузинский певец и актер Вахтанг Константинович Кикабидзе во время выступления ансамбля «Орэра», 1970 год
Фото: В.Пищальников/РИА Новости
Грузинский певец и актер Вахтанг Константинович Кикабидзе во время выступления ансамбля «Орэра», 1970 год
Фото: РИА Новости
Кадр из кинофильма «Совсем пропащий», 1973 год
Фото: РИА Новости
Кадр из кинофильма «Совсем пропащий», 1973 год
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Руководитель ансамбля «Орэра» Вахтанг Кикабидзе (в центре) исполняет грузинскую песню, 1977 год
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Руководитель ансамбля «Орэра» Вахтанг Кикабидзе (в центре) исполняет грузинскую песню, 1977 год
Фото: Global Look Press
Вахтанг Кикабидзе на съемках фильма «Мимино», 1977 год
Фото: Global Look Press
Вахтанг Кикабидзе на съемках фильма «Мимино», 1977 год
Фото: Global Look Press
Кадр из фильма «Мимино», 1977 год
Фото: Global Look Press
Кадр из фильма «Мимино», 1977 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Вахтанг Кикабидзе в образе сотрудника ЦРУ Джона Глэбба (справа) в телефильме «ТАСС уполномочен заявить...», 1983 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Вахтанг Кикабидзе в образе сотрудника ЦРУ Джона Глэбба (справа) в телефильме «ТАСС уполномочен заявить...», 1983 год
Фото: Александра Сенцова /ТАСС
Актер Вахтанг Кикабидзе и певица Нани Брегвадзе, 1985 год
Фото: Александра Сенцова /ТАСС
Актер Вахтанг Кикабидзе и певица Нани Брегвадзе, 1985 год
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look
Вахтанг Кикабидзе
Фото: Igor Gnevashev/Russian Look
Вахтанг Кикабидзе
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Вахтанг Кикабидзе отвечает на вопросы журналистов в своем доме, 2011 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Певец Вахтанг Кикабидзе отвечает на вопросы журналистов в своем доме, 2011 год
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Вахтанг Кикабидзе выступает на международном музыкальном фестивале KUBANA-2016 на острове Луцавсала
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Вахтанг Кикабидзе выступает на международном музыкальном фестивале KUBANA-2016 на острове Луцавсала
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вахтанг Кикабидзе на музыкальном фестивале «Жара», 2018 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Вахтанг Кикабидзе на музыкальном фестивале «Жара», 2018 год