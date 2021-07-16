В Донском монастыре началось прощание с Петром Мамоновым

В Москве в Донском монастыре началось прощание с музыкантом и актёром Петром Мамоновым, передаёт ТАСС. Позднее 17 июля его похоронят на кладбище в подмосковном городе Верее, где музыкант жил более 20 лет.

Мероприятие проходит в главном соборе.

Мамонов скончался от коронавирусной инфекции 15 июля 2021 года. В начале месяца его госпитализировали в Коммунарку с тяжёлым поражением лёгких.

Меломаны знают Мамонова как лидера и сооснователя рок-группы «Звуки Му». В 2015-м коллектив сменил название на «Совершенно новые Звуки Му». Команда исполняла постпанк, электропоп, новую волну, не брезговала экспериментальным, альтернативным и психоделическим направлениями в рок-музыке.

Кинозрители запомнят Мамонова в образах русского царя Ивана IV Грозного в ленте «Царь» (2009) и отшельника отца Анатолия в картине «Остров» (2006). Оба фильма снял режиссёр Павел Лунгин. Поклонники не забудут его эмоциональную речь в январе 2007 года на церемонии вручения «Золотого орла».

Ранее сообщалось, что Мамонов сумел при жизни достойно обеспечить своих близких. Несмотря на то что сам он относился к деньгам философски, материально фронтмен «Звуков Му» в последнее время был обеспечен. СМИ узнали, что конкретно оставил Мамонов родным в наследство.