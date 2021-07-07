«Устроили цирк уродов»: Киселёв ответил Калягину про развал театров

Телеведущий и гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в беседе с NEWS.ru ответил на открытое письмо главы Союза театральных деятелей (СТД) РФ актёра Александра Калягина, опубликованное раннее порталом MK.RU.

Дмитрий Киселев City News Moskva/Global Look Press

Артист в послании прокомментировал реакцию журналиста в эфире «России 1» на приглашение режиссёром Константином Богомоловым в Театр на Малой Бронной, где он является худруком, трансгендера Натальи Максимовой на роль Раневской в спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишнёвый сад».

Вы почему-то, уважаемый Дмитрий Константинович, уверенно сказали, что мог бы вмешаться Союз театральных деятелей России, но, увы, не вмешался. Должен вам сказать, что наш Союз — общественная организация, которая может дать только совет учредителю, когда назначается тот или иной художественный руководитель, — отметил Калягин.

Актёр подчеркнул, что «других прав» у СТД нет. Киселёв, парируя выпад Калягина, заявил в беседе с NEWS.ru: «Ну так дайте совет! Что ж совет-то не дали? Сейчас не поздно дать совет».

[Президент России] Владимир Путин пять лет назад, встречаясь на Совете по русскому языку и Совете по культуре в Санкт-Петербурге, когда жаловались на то, что чиновники что-то запрещают, отметил, что чиновнику сложно выработать критерии. И просил помочь ему выработать критерии возможного и допустимого в искусстве, в том числе и на театральной сцене. Путин прямо обратился. Не может быть такого, чтобы не было никаких границ. Не помогли. <...> Так вот Союз театральных деятелей как раз и мог выработать критерии возможного и допустимого на театральной сцене. <...> Критериев от них так и не дождались, — добавил Киселёв.

Александр Калягин Kremlin Pool/Global Look Press

Журналист отреагировал и на слова Калягина о трансляции пресс-конференции Константина Богомолова, которая якобы велась на ТВ. Ведущий подчеркнул, что подобных эфиров муж Ксении Собчак на государственном телевидении не получает.

Это он (Александр Калягин. — NEWS.ru) про что вообще говорит? Про какое телевидение он говорит? Мы [Константина] Богомолова не транслируем. <...> К какому телевидению претензии? Всё равно что предъявить претензии к радио как технологической возможности передачи звука на расстоянии. Какую пресс-конференцию? — отметил Киселёв.

Ведущий обратил внимание, что «государство расплодило эти театры, как ни в одной стране мира», и оказалось «в заложниках» у людей без критериев возможного, а теперь обязано их финансировать, например ремонт того же театра на Малой Бронной, который обошёлся в 518 млн рублей. А теперь туда хотят «вывести трансгендера, сидят, паразитируют на государственные деньги, устраивают цирк уродов», добавил журналист.

Как говорил Швейк, главное — ясно выражаться. Вот и всё. А я-то на телевидении не работаю. Я прихожу в свободное от работы время, я работаю в агентстве генеральным директором медиагруппы МИА «Россия сегодня». На телевидении я приглашённый ведущий по воскресеньям. [У меня] творческая работа, веду там авторскую передачу [на «России 1»]. В «Вестях недели» мы ничего подобного не допускаем, трансгендеров не показываем. Ради диковинки просто показываю фрагмент как пример дикости. Вот и всё, — резюмировал Киселёв.

О планах пригласить в «Вишнёвый сад» трансгендера Богомолов рассказал на пресс-конференции, посвящённой итогам театрального сезона. Эту новость сразу же сравнили с недавним приглашением во МХАТ им. Горького Ольги Бузовой в спектакль о молодом Сталине. Появление экс-ведущей «Дома-2» на театральной сцене многие восприняли в штыки. В частности, «дебют» певицы осудил режиссёр Никита Михалков.

Константин Богомолов Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее Дмитрий Киселёв призвал москвичей делать прививки от коронавируса, чтобы не «сгнить в локдауне», и раскритиковал выступившего против обязательной вакцинации Егора Бероева. Ведущий обвинил актёра в нелюбви к России.