https://static.news.ru/photo/d8a693ac-4f0a-11ea-b3e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Гришин/youtube.com

В городе Королёве снесли жилой дом Московского орудийного завода, построенный в 1920-е годы по проекту знаменитого русско-польского архитектора Мариана Лялевича. По словам градозащитников, это стало возможно из-за позиции подмосковных властей, не ставших включать здание в реестр объектов культурного наследия.

Снос дома 13 февраля начал собственник — «Торговый дом „Иплана“». Видео работ разместил на YouTube представитель городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Игорь Гришин.

В начале февраля ВООПИиК направило в региональное Управление культурного наследия Акт государственной историко-культурной экспертизы о включении здания в реестр объектов культурного наследия. Документ составила аттестованный эксперт, доктор архитектуры, представитель национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Маргарита Штиглиц, которая специализируется на истории промышленной архитектуры Петербурга и периоде советского авангарда.

По свидетельству королёвских градозащитников Игоря Гришина и Ольги Мельниковой, дальнейшие события вполне укладываются в логику действий властей Московской области, которые «не раз демонстрировали глубокое безразличие к поручениям президента, действующему законодательству, мнению государственных экспертов, позиции историков, краеведов, градозащитников».

Как рассказывает член Центрального совета ВООПиК Евгений Соседов, глава подмосковного управления культурного наследия Валерия Березовская «выдумывала причины для отказа, требуя включить в экспертизу документы, которые законодательство для экспертиз на включение в реестр прикладывать не требует».

Параллельно, достав из пыльного шкафа годичной давности экспертизу «как-бы-эксперта» Ольги Новиковой, она (Березовская. — NEWS.ru) в тот же день, когда отказала в рассмотрении экспертизы Маргариты Штиглиц, подписала распоряжение об исключении памятника из перечня выявленных объектов культурного наследия, — продолжил Соседов.

Королёвским градозащитникам обещал помочь писатель и координатор проекта «Добровольцы культуры» Захар Прилепин. Он намерен обсудить ситуацию с руководством Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Надо привлекать прокуратуру, нужно тщательное расследование этих, вполне возможно, коррупционных действий по выводу памятников из реестра, — резюмировал писатель.

Жилое здание Казённого завода военных самоходов британской компании «БЕКОС» — Московского орудийного завода было построено в 1917–1923 годах по проекту архитектора Лялевича, известного проектами жилых и заводских зданий в Москве, Петербурге и Польше.

Как писал NEWS.ru, это уже не первый скандальный случай с культурным наследием в Королёве. Ранее местные власти намеревались уничтожить исторические здания, в которых жили и работали основатели советской ракетно-космической отрасли. В июле 2019 года участники проекта «Добровольцы культуры» встречались с местными градозащитниками и обещали поддержку.