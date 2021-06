Умерла звезда клипов Little Big

https://static.news.ru/photo/acafa4ca-d11b-11eb-81f7-96000091f725_660.jpg Полина Соколова Фото: instagram.com/polinasokolova17.12

В Санкт-Петербурге скончалась актриса Полина Соколова, сыгравшая толстушку в клипах Little Big. Об этом говорится на странице музыкального коллектива во «ВКонтакте».

Полина, ты навсегда останешься частью нашей большой семьи. Покойся с миром, — говорится в сообщении.

Артистка снималась в клипах Give Me Your Money, Everybody, Faradenza и Skibidi (Romantic Edition).

Причины смерти пока не установлены. По предварительным данным, она умерла от коронавируса.

Ранее в возрасте 51 года скоропостижно скончался актёр Андрей Егоров, известный по фильмам «Смерш», «Оптимист» и «Жених». Причина его смерти не называется. На счету артиста более 60 картин. У него не было ни жены, ни детей, Егоров пояснял, что много времени отнимает работа.

В США умер сценарист и режиссёр Джон Парагон. Одним из самых известных его фильмов была комедия про близнецов-культуристов «Няньки». Причина смерти неизвестна.