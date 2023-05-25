Simply the Best: умерла королева рок-н-ролла Тина Тернер

Фото: Heinrich/imago-images.de/Global Look Press

Тина Тернер

Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в возрасте 83 лет. Исполнительницу называли королевой рок-н-ролла, а карьера артистки продлилась более 60 лет.

Тернер умерла у себя дома в городе Кюснахт в Швейцарии. Ее смерти предшествовала продолжительная болезнь. В последние годы исполнительница сильно болела: в 2016 году у нее диагностировали рак кишечника, а в 2017-м она перенесла трансплантацию почки.

Тина Тернер (настоящее имя — Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в американском городе Браунсвилл. Родители развелись, когда девочке было 10 лет. Некоторое время она жила у родственников, а в 16 лет переехала к матери в Сент-Луис.

Музыкальный талант у Тернер проявился в раннем возрасте. В Сент-Луисе она познакомилась с ритм-энд-блюзовым исполнителем Айком Тернером, лидером группы The Kings of Rhythm. Вскоре Айк предложил ей стать вокалисткой группы.

В 1976 году Тернер стала сольной исполнительницей. В 1982 году британский рок-певец Род Стюарт пригласил ее в телевизионное шоу, где они вместе спели знаменитую песню Hot Legs, а затем Rolling Stones включили ее в программу своих гастролей по США.

В 1984 году Тина Тернер выпустила дебютный сольный альбом Private Dancer, который имел огромный успех. На церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» она была отмечена как лучшая певица, лучшая рок-певица и автор лучшей песни. Певица много гастролировала, записывала альбомы, совершила мировое турне, дала 170 концертов.

Тернер была обладательницей восьми премий «Грэмми». Журнал Rolling Stone называл ее величайшей певицей современности. Свою карьеру она начала в 1957 году, выпустила девять альбомов. В 2019 году ее ввели в Зал славы музыки Мемфиса. Одна из ее самых известных песен — The Best, а также Proud Mary.

Самые яркие моменты из жизни Тины Тернер — в галерее NEWS.ru.