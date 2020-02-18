https://static.news.ru/photo/ab09c7f4-5246-11ea-b924-fa163e074e61_660.jpg Кейли Накахара в роли кухарки в фильме «Улика», 1985 г. Фото: Paramount Pictures

Умерла американская актриса и звезда сериала «МЭШ» Кейли Накахара. Ей было 72 года.

Семья Накахары сообщила, что Накахара скончалась у себя дома в калифорнийском городе Пасадена в окружении близких, передаёт TMZ.

Артистка родилась 1950 году на гавайском острове Оаху. Она переехала в Сан-Франциско, чтобы начать карьеру в искусстве. В 1968 перебралась в Лос-Анджелес, где начала попробовать себя в актёрстве. В 1973 году она стала актрисой сериала «МЭШ», в котором в течение 167 эпизодов играла медсестру по имени Кейли Ямато.

В начале февраля стало известно о смерти в возрасте 96 лет американского актёра, режиссёра, продюсера и сценариста Джина Рейнольдса, который был известен как один из создателей «МЭШ».