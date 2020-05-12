Умер писатель Константин Крылов

https://static.news.ru/photo/f2bf54fa-9446-11ea-a972-fa163e074e61_660.jpg Константин Крылов Фото: k.a.krylov/facebook.com

Умер российский писатель и националист Константин Крылов. Ему было 52 года.

О смерти Крылова сообщила его жена Надежда Шалимова в Facebook. 20 апреля у автора случился инсульт, и его госпитализировали в Боткинскую больницу.

Константин Крылов написал ряд книг, посвящённых социологии, философии и политической жизни, в том числе исследования «Поведение» и «Особенности национального поведения». Кроме того, он был главным редактором газеты «Спецназ России».

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