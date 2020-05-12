Умер писатель Константин Крылов

Умер российский писатель и националист Константин Крылов. Ему было 52 года.
О смерти Крылова
Константин Крылов написал ряд книг, посвящённых социологии, философии и политической жизни, в том числе исследования «Поведение» и «Особенности национального поведения». Кроме того, он был главным редактором газеты «Спецназ России».
Как писал NEWS.ru, бразильский писатель Пауло Коэльо выпустил сказки, чтобы поддержать тех, кому приходится нелегко в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
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