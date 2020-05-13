Умер оперный певец Габриэль Бакье

Один из самых известных французских баритонов послевоенного периода Габриэль Бакье скончался в возрасте 95 лет.
Причина смерти мужчины не уточняется,
Габриэль Бакье был солистом брюссельского театра Ла Монне, Парижской оперы, выступал в Метрополитен-опере и в опере Сан-Франциско. Он не признавал в себе типаж французского баритона, большинство ролей его репертуара были из итальянских опер. Сцену Бакье оставил в 1994 году, лишь иногда выступал с камерными произведениями.
Ранее NEWS.ru писал, что режиссёр оперы, заведующий кафедрой Санкт-Петербургской консерватории и народный артист России Станислав Гаудасинский скончался на 84-м году жизни.
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