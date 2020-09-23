Умер народный артист Вячеслав Войнаровский

https://static.news.ru/photo/5503305a-fe3c-11ea-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova/Global Look Press

Народный артист России, солист оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Вячеслав Войнаровский скончался в столице. Трагическое известие подтвердили в пресс-службе театра. Певец умер на 75-м году жизни.

Сегодня утром скончался наш ведущий солист оперы, народный артист России Вячеслав Войнаровский после продолжительной болезни, — сообщили РИА Новости в театре.

Как рассказал ТАСС его сын Игорь Войнаровский, артист умер ночью в собственном доме. Причины смерти пока неизвестны, но со слов наследника музыканта, это не коронавирус.

Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID, — рассказал он в беседе с агентством.

Войнаровский выступал в оперных театрах «Ковент-Гарден» в Лондоне, «Комунале» в Болонье, Большом театре и на других значимых площадках. Он исполнял партии в операх «Свадьба Фигаро» Моцарта, «Кармен» Жоржа Бизе, «Евгений Онегин» Петра Чайковского. Кроме того, он снимался в кино. Ему принадлежат роли в фильмах «Герой её романа», «12 стульев», «300 лет спустя», «Фантазёр». В 1999 году ему было присвоено звание «Народный артист РФ».

Ранее, как писал NEWS.ru, ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72-м году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть. Его госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких. Впоследствии выяснилось, что у Борисова было поражено 75% лёгких.