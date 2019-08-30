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Американская актриса Валери Харпер умерла в США после шести лет борьбы с раком мозга. Обладательнице премии «Золотой глобус» и четырёх премий «Эмми» было 80 лет.

Известность актриса получила благодаря ролям в ситкомах «Шоу Мэри Тайлер Мур», «До смерти красива», «Мелроуз Плейс» и «Отчаянные домохозяйки». Роль второго плана в комедийном сериале 1970-х «Шоу Мэри Тайлер Мур»...