Поэт, художник и один из основателей арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский скончался в возрасте 71 года.
Об этом сообщила куратор арт-центра Юлия Рыбакова.
Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов, — цитирует Рыбакову «Интерфакс».
Ранее News.ru писал, что американская актриса Валери Харпер умерла в США после шести лет борьбы с раком мозга. Обладательнице премии «Золотой глобус» и четырёх премий «Эмми» было 80 лет. Известность актриса получила благодаря ролям в ситкомах «Шоу Мэри Тайлер Мур», «До смерти красива», «Мелроуз Плейс» и «Отчаянные домохозяйки».