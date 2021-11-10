Умер художник, нарисовавший мультфильм «Тайна Третьей планеты»

Российский художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Причина смерти художника
Дмитрий Куликов работал над такими известными отечественному зриетлю мультфильмами, как «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» и другими.
Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход, бескорыстная преданность делу, — отмечается в сообщении Союза кинематографистов.
Дмитрий Куликов начал работать на студии «Союзмультфильм» в 1974 году. Также он сотрубничал со студиями «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика» и «Шар». Кроме того, в качесте карикатуриста он участвовал в международной выставке «Сатира в борьбе за мир».
Ранее сообщалось о том, что на 81-м году жизни умерла звезда советского кино Валентина Малявина.