Умер художник, нарисовавший мультфильм «Тайна Третьей планеты»

Российский художник-аниматор Дмитрий Куликов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Причина смерти художника не уточняется .

Дмитрий Куликов работал над такими известными отечественному зриетлю мультфильмами, как «Тайна Третьей планеты», «Лиса Патрикеевна», «Про Сидорова Вову» и другими.

Его работу отличало высокое мастерство, творческий подход, бескорыстная преданность делу, — отмечается в сообщении Союза кинематографистов.

Дмитрий Куликов начал работать на студии «Союзмультфильм» в 1974 году. Также он сотрубничал со студиями «Кристмас филмз», «Аргус», «Классика» и «Шар». Кроме того, в качесте карикатуриста он участвовал в международной выставке «Сатира в борьбе за мир».

Ранее сообщалось о том, что на 81-м году жизни умерла звезда советского кино Валентина Малявина.