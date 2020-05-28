Умер драматург Ларри Крамер

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Театральный сезон будет открыт в сентябре 2020 года при условии стабильной эпидемиологической ситуации. Об этом сообщили в Минкульте РФ.

Ориентировочно старт театрального сезона запланирован на сентябрь 2020 года, — цитирует ТАСС сообщение. В ведомстве, однако, сделали оговорку, что процесс поэтапного возобновления работы театров начнётся, если 1 июня ограничения продлеваться...