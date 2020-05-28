Умер драматург Ларри Крамер

https://static.news.ru/photo/4ff54a98-a0a5-11ea-8423-fa163e074e61_660.jpgФото: imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press
Американский драматург Ларри Крамер скончался в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Причиной смерти сценариста стала пневмония, рассказал его близкий друг Уильям Швальбе.
Крамер добился широкой известности благодаря роману «Гомики». И хотя его критиковали в ЛГБТ-сообществе, он стал одной из самых продаваемых и влиятельных книг на гей-тематику. Сценарий для экранизации романа Дэвида Лоуренса «Влюблённые женщины» принёс драматургу номинации на премии BAFTA, «Оскар» и Гильдии сценаристов США.
Ларри внёс огромный вклад в наш мир как активист, а также как писатель. Я считаю, что его пьесы и романы, от «Обыкновенного сердца» до «Американского народа», более чем выдержат проверку временем, — заявил Швальбе в беседе с CNN.
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