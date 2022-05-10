Умер бывший главред журнала «Медведь» Игорь Свинаренко

Игорь Свинаренко / Фото Кирилл Каллиников/РИА Новости

Бывший главный редактор журнала «Медведь» Игорь Свинаренко ушёл из жизни утром 10 мая. Как сообщил художник-карикатурист Андрей Бильжо, он скончался в результате тяжёлой болезни в возрасте 64 лет.

Сегодня в 5 часов умер Игорь Свинаренко, — написал Бильжо в своём Facebook (соцсеть запрещена на территории РФ).

Известно, что Игорь Свинаренко родился в Мариуполе. В юности он перебрался в Москву, где окончил журфак МГУ им. Ломоносова. После выпуска Свинаренко успел поработать каменщиком, переплётчиком в самиздате, фотографом и переводчиком.

В 1980-е он начал карьеру корреспондента и обозревателя в нескольких изданиях, таких как «Комсомольская правда», «Коммерсант» и «Собеседник». В журналах «Архипелаг», «Домовой» и «Медведь» занимал позицию главного редактора.

У журналиста остались жена и двое детей. В августе ему бы исполнилось 65 лет.

Ранее стало известно, что умер журналист Андрей Бабицкий. Причиной смерти стала остановка сердца.