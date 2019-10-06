https://static.news.ru/photo/558baa78-e832-11e9-a877-fa163e074e61_660.jpg Джинджер Бейкер Фото: Jerome Brunet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.

С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром, — говорится в сообщении на его официальной страничке в Facebook.

Британский музыкант последнее время боролся с неизлечимой болезнью.

Бейкер родился в 1939 году в Лондоне. В 1966 году он основал группу Cream. Коллектив выпустил альбом Wheels Of Fire, который стал первым в истории, получившим статус платинового.

Ранее News.ru писал о том, что участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар умер во Франции. Музыкант скончался на 53-м году жизни в результате несчастного случая.