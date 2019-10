Фото: Jerome Brunet/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выходящий 6 октября новый эпизод мультсериала «Симпсоны» воссоздаст выступление группы Queen на фестивале Live Aid в 1985 году. В роли Фредди Меркьюри выступит глава рисованного семейства Гомер.

Как пишет NME, новая серия получила название Go Big or Go Homer. Гитарист Queen Брайан Мэй уже опубликовал в Facebook кадр из грядущего эпизода, на котором Гомер Симпсон выступает на...