Бывший барабанщик рок-группы Cream Джинджер Бейкер умер на 81-м году жизни.
С большим прискорбием сообщаем, что Джинджер мирно ушел из жизни этим утром, — говорится в сообщении на его официальной страничке в Facebook.
Британский музыкант последнее время боролся с неизлечимой болезнью.
Бейкер родился в 1939 году в Лондоне. В 1966 году он основал группу Cream. Коллектив выпустил альбом Wheels Of Fire, который стал первым в истории, получившим статус платинового.
Ранее News.ru писал о том, что участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Здар умер во Франции. Музыкант скончался на 53-м году жизни в результате несчастного случая.
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