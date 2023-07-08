Автор идеи и режиссер первого российского реалити-шоу «За стеклом» Григорий Любомиров скончался на 70-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Любомиров также был режиссером популярной передачи «Куклы», снял ряд документальных фильмов, а также выступал в качестве генерального продюсера нескольких телевизионных сериалов.
Умер режиссер, продюсер и сценарист Григорий Любомиров <...> Гильдия продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России выражает соболезнования его родным и близким, — говорится в сообщении.