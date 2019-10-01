https://static.news.ru/photo/32d68c7a-cb61-11e9-b48b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В возрасте 84 лет скончался грузинский композитор Гия Канчели, автор музыки к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза».

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Известно, что он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.

В одном из своих интервью композитор заявил, что фраза «Не горюй!» является девизом его жизни.

Канчели родился в Тбилиси в 1935 году. Там же он окончил консерваторию. С 1967 по 1986 год написал семь симфоний и в 1976 году получил Государственную премию СССР за Четвёртую симфонию.

Как ранее писал News.ru, участок Малой Дмитровки от Большого Путниковского переулка до Успенского переулка 1 октября перекрыли в связи с проведением церемонии прощания с режиссёром Марком Захаровым.