Умер автор «Чучела-Мяучела» поэт Михаил Яснов

Писатель и переводчик Михаил Давидович Яснов скончался на 75 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила его супруга Ася Петрова.
Яснов родился в Ленинграде 8 января 1946 года, окончил вечернее отделение филологического факультета ЛГУ. Параллельно работал в издательстве, пройдя путь от грузчика до старшего редактора. После стал заниматься художественным переводом и поэзией для детей. Наиболее известен сборником стихов для детей «Лекарство от зевоты», стихотворением «Чучело-мяучело».
Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить, — цитирует РИА Новости сообщение жены поэта.
Как писал NEWS.ru ранее, британский актёр Джонни Лиз скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его дочь Холли. По её словам, отец болел последние две недели, а за сутки до смерти у него выявили коронавирус.
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