Умер автор «Чучела-Мяучела» поэт Михаил Яснов

https://static.news.ru/photo/cd7f221c-18e2-11eb-80b3-fa163e074e61_660.jpg Михаил Яснов Фото: yasnovmd.ru

Писатель и переводчик Михаил Давидович Яснов скончался на 75 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила его супруга Ася Петрова.

Яснов родился в Ленинграде 8 января 1946 года, окончил вечернее отделение филологического факультета ЛГУ. Параллельно работал в издательстве, пройдя путь от грузчика до старшего редактора. После стал заниматься художественным переводом и поэзией для детей. Наиболее известен сборником стихов для детей «Лекарство от зевоты», стихотворением «Чучело-мяучело».

Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить, — цитирует РИА Новости сообщение жены поэта.

Как писал NEWS.ru ранее, британский актёр Джонни Лиз скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его дочь Холли. По её словам, отец болел последние две недели, а за сутки до смерти у него выявили коронавирус.