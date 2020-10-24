Умер актёр из сериалов «Лига джентльменов» и «Метод Крекера»

https://static.news.ru/photo/71dcf9a8-176f-11eb-ac73-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Британский актёр Джонни Лиз скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщила его дочь Холли. По её словам, отец болел последние две недели, а за сутки до смерти у него выявили коронавирус.

В день смерти Лиза госпитализировали. В больнице он перенёс сердечный приступ, пишет Daily Star.

Его все любили, он был классным парнем, — сказала Холли.

Джонни Лиз родился 31 декабря 1941 года в городе Йорк, Великобритания. Его первым появлением на большом экране стала эпизодическая роль в ситкоме «Открыто круглосуточно». Популярность артисту принесла роль Гарри Клейтона в сериале «Улица коронации».

Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Английский цирюльник», «Метод Крекера», «Лига джентльменов», «Жизнь на Марсе» и «Биение сердца».

Как писал NEWS.ru, самая старая жительница Великобритании скончалась на 113-м году жизни.