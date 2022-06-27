Умер актёр театра и кино Юрий Горобец Актёр театра и кино Юрий Горобец скончался на 91-м году жизни

Фото: mxat-teatr.ru

Советский и российский актёр Юрий Горобец скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени А. С. Пушкина, с которым актёр сотрудничал на протяжении многих лет.

26 июня 2022 года на девяносто первом году жизни скончался народный артист России Юрий Васильевич Горобец. Советский и российский актёр театра и кино. С нашим театром Юрия Васильевича связывают долгие годы работы — он был ведущим артистом труппы десять лет при Борисе Равенских, затем ещё семь — при Борисе Морозове, — говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что театральные зрители помнят актёра в ролях Глуховцева в «Днях нашей жизни», Давыдова в «Поднятой целине», Кнурова в «Бесприданнице», Гаврилы Пантелеевича в «Женитьбе Белугина» и многих других.

О причинах смерти Юрия Горобца не сообщается.

Юрий Горобец родился в 1932 году во Владикавказе. Школу закончил в городе Щёкино Тульской области. Там же он посещал драмкружок, что позволило ему избавиться от заикания, полученного во время войны. В 1951 году, оканчивая школу, участвовал как чтец в первом Всесоюзном смотре художественной самодеятельности. Это позволило ему поступить в ГИТИС.

По окончании ГИТИСа по распределению отработал три года в театре им. Волкова в Ярославле. После работал в Одесском русском драматическом театре, в театре имени Пушкина, в театре имени Маяковского. В 1989 году вошёл в состав труппы МХАТ имени Горького.

В кино начал сниматься с 1959 года, преимущественно в ролях второго плана.