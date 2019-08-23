https://static.news.ru/photo/7d8ac3ba-c5a0-11e9-bfe1-fa163e074e61_660.jpg Нариман Алиев Фото: Frederick Injimbert/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фильм Наримана Алиева «Додому» («Evge») выдвинули на премию «Оскар». Картину выбрал Украинский Оскаровский комитет.

По сюжету, Мустафа, потеряв старшего сына в результате боевых действий на востоке Украины, принимает решение похоронить его на родине — в Крыму.

В главных ролях — Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов. Лента уже была удостоена гран-при на 10-м Одесском международном кинофестивале. В украинский прокат она выходит 7 ноября.

Номинанты на премию «Оскар» будут объявлены 13 января 2020 года. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля 2020 года.

Ранее News.ru писал, что по данным букмекеров, основным кандидатом на получение «Оскара» является Хоакин Феникс. Актёр исполнил главную роль в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса. Вторым претендентом стал Том Хэнкс за роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Его шансы оценили в 25%. Тэрон Эджертон, который принял участие в съёмках фильма «Рокетмен», расположился на третьем месте с 23%.