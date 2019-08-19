https://static.news.ru/photo/f1a7402c-c283-11e9-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros./DC

Основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, свидетельствуют данные букмекеров. Актёр исполнил главную роль в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса.

Шансы Феникса оцениваются в 30,7%. Вторым претендентом стал Том Хэнкс за роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Его шансы оценили в 25%. Тэрон Эджертон, который принял участие в съёмках фильма «Рокетмен», расположился на третьем месте с 23%.

Режиссёр Филлипс признался, что сюжет фильма «Джокер» будет сильно отличаться от оригинального комикса DC.

Мы написали собственную историю о том, откуда мог взяться такой парень, как Джокер. Именно это интересовало меня. Это не столько фильм о Джокере, сколько история превращения в Джокера. Она о человеке, – сказал он.

Однако данная интерпретация персонажа может разозлить поклонников киновселенной, которые априори выступают за каноничность сюжетов экранизаций комиксов.

Как писал News.ru, Ди Каприо и Брэду Питту пророчат конкуренцию за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за участие в проекте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».