Основным кандидатом на получение «Оскара» стал Хоакин Феникс, свидетельствуют данные букмекеров. Актёр исполнил главную роль в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса.
Шансы Феникса оцениваются в 30,7%. Вторым претендентом стал Том Хэнкс за роль в фильме «Прекрасный день по соседству». Его шансы оценили в 25%. Тэрон Эджертон, который принял участие в съёмках фильма «Рокетмен», расположился на третьем месте с 23%.
Режиссёр Филлипс признался, что сюжет фильма «Джокер» будет сильно отличаться от оригинального комикса DC.
Мы написали собственную историю о том, откуда мог взяться такой парень, как Джокер. Именно это интересовало меня. Это не столько фильм о Джокере, сколько история превращения в Джокера. Она о человеке, – сказал он.
Однако данная интерпретация персонажа может разозлить поклонников киновселенной, которые априори выступают за каноничность сюжетов экранизаций комиксов.
Как писал News.ru, Ди Каприо и Брэду Питту пророчат конкуренцию за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за участие в проекте Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».