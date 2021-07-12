У Тома Круза во время съёмок угнали элитный BMW с дорогими вещами

Голливудского актёра Тома Круза обокрали прямо во время съёмок. У трёхкратного номинанта на премию «Оскар» угнали элитный автомобиль BMW с дорогостоящим багажом, передаёт The Daily Mail.
Всё произошло в британском Бирмингеме, где снимался эпизод для новой части франшизы «Миссия невыполнима». Машина Круза в этот момент была припаркована возле отеля, где остановился 59-летний исполнитель главной роли. По данным СМИ, злоумышленники
На всё про всё угонщикам понадобилось несколько минут. Сообщается, что пропажу обнаружил телохранитель Круза. В настоящий момент делом занимается местная полиция. Благодаря встроенной в транспорт системе отслеживания, автомобиль оперативно удалось найти. Однако всё содержимое, которое сам актёр оценил в десятки тысяч долларов, исчезло.
Источник британского таблоида The Sun сообщил, что «парень, который вёл машину,
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