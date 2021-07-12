У Тома Круза во время съёмок угнали элитный BMW с дорогими вещами

Голливудского актёра Тома Круза обокрали прямо во время съёмок. У трёхкратного номинанта на премию «Оскар» угнали элитный автомобиль BMW с дорогостоящим багажом, передаёт The Daily Mail.

Всё произошло в британском Бирмингеме, где снимался эпизод для новой части франшизы «Миссия невыполнима». Машина Круза в этот момент была припаркована возле отеля, где остановился 59-летний исполнитель главной роли. По данным СМИ, злоумышленники применили специальный сканер. Таким образом, они скопировали сигнал от бесконтактного ключа.

На всё про всё угонщикам понадобилось несколько минут. Сообщается, что пропажу обнаружил телохранитель Круза. В настоящий момент делом занимается местная полиция. Благодаря встроенной в транспорт системе отслеживания, автомобиль оперативно удалось найти. Однако всё содержимое, которое сам актёр оценил в десятки тысяч долларов, исчезло.

Источник британского таблоида The Sun сообщил, что «парень, который вёл машину, безумен ». Предполагается, что элитный автомобиль Круза не находился на охраняемой автостоянке с барьерным ограждением, рекомендованной отелем.

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