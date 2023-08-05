«У тебя такая будка. Что ела?»: Аринбасарова вспомнила брак с Кончаловским Заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова рассказала о бывшем муже, детях и внуках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наталия Аринбасарова

Заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова приняла участие в международном детском кинофестивале «Алые паруса» им. В. С. Ланового в «Артеке». О новом фильме своего сына Егора Кончаловского «Мой папа — вождь», в котором она снялась с Дмитрием Нагиевым, о браке с Андреем Кончаловским и о внуках актриса рассказала в интервью NEWS.ru.

«У сына чудное чувство юмора»

— На фестивале «Алые паруса» имени В. С. Ланового в «Артеке» царит замечательная атмосфера общения и со взрослыми, и с детьми. Заряжаешься позитивной, веселой энергией на многие месяцы.

Я провела несколько профессиональных мастер-классов. Во время одного из них спросила ребят, кто из них хочет стать артистом. И никто из почти 100 человек руки не поднял, не оказалось желающих. Я удивилась. Ведь профессия невероятно интересная. Но ребята сказали, что хотят стать учеными, программистами, врачами... И это тоже замечательный выбор.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актриса Наталия Аринбасарова на мастер-классе на международном детском кинофестивале «Алые паруса» в МДЦ «Артек»

В рамках кинофестиваля я представила фильм моего сына «Мой папа — вождь». У меня там не роль даже, а эпизод. Играю старушку.

По сюжету, капитан во время шторма выпал за борт, стукнулся головой и потерял память. Он попадает к папуасам и становится их вождем. Но через некоторое время возвращается домой и никак не может привыкнуть к цивилизации: ходит в костюме вождя в офис. Но постепенно начинает вспоминать свою прежнюю жизнь. Например то, что у него есть жена и сын, которому уже 10 лет. Он чувствует, что любит их и хочет вернуть. Но жена уже успела выйти замуж за мэра города — его друга. Приятель главного героя, которого сыграл Федор Добронравов, посоветовал ему совершать больше добрых дел, чтобы вернуть любовь своей семьи.

Он пытается, но у него все идет не так, как следует. Например, герой пытается перевести через дорогу старушку, которую играю я. Но ей совершенно не требуется на другую сторону. И я ору, упираюсь, а он все равно тащит. Маленький эпизодик, но зато я снималась с Нагиевым.

Фильм уже был в прокате, прошел очень хорошо, получил большой рейтинг. Для Егора это первая комедия: прежние его работы сняты в других жанрах. По-моему, она удалась. У сына чудное чувство юмора. Как и у всех Михалковых. Это от деда — Сергея Владимировича Михалкова. Надо иметь особый дар, чтобы снимать комедию.

«Нагиева даже побаивалась»

— У Дмитрия Нагиева очень сильная энергетика — настолько, что я даже немного побаивалась. Я с ним поздоровалась вежливо, а он уже был в образе и пронзительным взглядом зыркнул.

Он, конечно, в потрясающей физической форме в свои 55 лет. Сильный, красиво бегает и делает все трюки сам: прыжки, приемчики. Вообще, он актер прекрасный, я видела его в других ролях.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

«Всегда любила Гармаша»

— Из современных отечественных фильмов, которые я посмотрела, мне понравился «Чебурашка». Я вообще люблю сказки и чудеса. Персонаж обаятельный. И очень понравилась игра Сергея Гармаша. Я всегда его любила как актера, часто какие-то сериалы смотрела только из-за него. Очень глубокий и искренний. Ну и съемки красивые, апельсины катятся.

Я давно не видела никаких детских фильмов. А здесь на кинофестивале в «Артеке» увидела, что, оказывается, снимается детское кино — очень доброе, в то же время в этих фильмах есть мораль и воспитание. Воспитывают и патриотизм, и другие хорошие нравственные качества.

Считаю, что нужна государственная программа развития детского кино и финансовая поддержка режиссеров таких фильмов.

Американское кино я сейчас смотреть не могу. Раздражают их самодовольные физиономии и самомнение, что они круче всех, лучше и умнее. И никак не могу справиться с этими внутренними эмоциями.

«Кончаловский не давал мне спуска»

— Андрей Сергеевич Кончаловский (первый муж Наталии Аринбасаровой и отец ее сына Егора. — NEWS.ru) — очень требовательный режиссер. Хотя он был в меня влюблен (после съемок Андрей Кончаловский и Наталия Аринбасарова поженились. — NEWS.ru.), он мне спуска не давал на съемках фильма «Первый учитель». Мне ничего нельзя было есть. Когда он видел что-нибудь съедобное у меня в руках, то вырывал и съедал сам. Даже помидоры и яблоки не позволялись.

Фото: Михаил Озерский/РИА Новости Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский с женой Наталией Аринбасаровой на лыжной прогулке

Но я никак не худела. Потому что, как позже мне объяснила врач, съемки проходили в горах на высоте, и я опухала, это особенность организма. А Андрею Сергеевичу все время казалось, будто я где-то тайком от него плотно обедаю. Вспоминается, как едем на съемку, он на меня смотрит и говорит: «Лицо худенькое, будем крупные планы снимать».

Через полчаса приезжаем на съемку, и он начинает ругаться на меня: «У тебя такая будка (лицо. — NEWS.ru), что ты съела?». А я на высоту поднимусь — у меня сразу оно опухало. Когда мы уже вернулись в Москву, то я сразу похудела на пять килограммов. В общем, попала в привычный климат, и сразу все наладилось.

Сейчас мы общаемся с Андреем Сергеевичем крайне редко. Я ему посылаю фотографии внуков — сыновей Егора. Старшего Тимура Андрей Сергеевич уже видел, а вот младшенького Марата еще нет. Он родился в январе этого года. А так специально, нет, не общаемся. Все заняты, у всех своя жизнь.

«Внуки называют меня не бабушкой, а Татой»

— В молодости я очень много снималась. Уезжала в киноэкспедиции, дети (сын Егор Кончаловский, дочь Екатерина Двигубская. — NEWS.ru) оставались без меня. Раньше экспедиции были долгими — по месяцу-полтора. А летом иногда длились и три.

Фото: Федор Савинцев/ТАСС Екатерина Двигубская, Егор Михалков-Кончаловский и Наталия Аринбасарова (слева направо), 2004 год

Егор говорил: «Мам, когда мы уезжаешь, у нас начинается тортно-пирожный период». Я им готовила на неделю, а когда приготовленное съедалось, то они покупали себе торты и пирожные — дети оставались детьми.

Они с детства были очень самостоятельными и разумными, такими и остались. Я им постоянно говорила: «Есть фраза, что на детях талантливых родителей природа отдыхает. Я не хочу, чтобы она отдохнула на вас. Но вы должны много работать, чтобы что-то получилось». С этой установкой они и росли.

У них уже свои дети — у Егора дочь и два сына, у Кати сын и маленькая Настенька. Я их всех обожаю. Они называют меня не бабушкой, а Татой. Так повелось у нас.

«Играть шаманку уже отказалась»

— У меня в семье два режиссера, поэтому ролями я обеспечена (улыбается. — NEWS.ru). И дочь, и сын мне всегда предлагают какой-нибудь эпизодик. Я у них как талисманчик в фильмах присутствую. Другие режиссеры тоже предлагают. Но я уже отказываюсь иногда. Роль шаманки предложили. Но съемки предстояли на Севере, в чумах. Подумала, что я в своем возрасте уже это не выдержу.

Есть несыгранные роли. Я же в силу внешности могу только национальных героинь играть — буряток, якуток, японок... Они все покорные, тихие, ведомые. Мне бы хотелось играть побольше героинь. Поэтому моя самая любимая роль — в фильме «Песнь о Маншук» режиссера Мажита Бегалина. Я там играла героя Советского Союза Маншук Маметову.

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