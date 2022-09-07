Кончаловский прокомментировал ситуацию с розыском режиссера Манского Режиссер Кончаловский: обвинения Манского в воровстве могли оскорбить организаторов ММКФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кончаловский

Высказывание документалиста Виталия Манского о воровстве бюджета Московского международного кинофестиваля (ММКФ) может быть воспринято его организаторами как оскорбление, считает режиссер Андрей Кончаловский. Он рассказал Lenta.ru, что обвинения такого рода действительно могут задеть человека, а значит реакцию Никиты Михалкова можно понять.

Обвинения такого рода, безусловно, могут задеть самолюбие человека. Это оскорбление, потому что человека обвиняют в воровстве. Тут надо уже реагировать согласно собственному представлению о том, что делать, — заявил режиссер.

МВД ранее объявило в розыск режиссера Виталия Манского по делу о клевете из-за слов о воровстве денег на Московском международном кинофестивале. Заявление на Манского написал президент кинофестиваля Никита Михалков после того, как Манский в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак» заявил, что на ММКФ «воруется» не менее 85% бюджета. О том, что он стал фигурантом уголовного дела, сообщила сама Ксения Собчак. Режиссеру грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 1 млн рублей.

Манский позже отреагировал на новость о заявлении Михалкова в полицию. По его словам, Московский международный кинофестиваль является абсолютной профанацией и в самом лучшем случае «греет воздух деньгами». Также режиссер добавил, что фестиваль игнорируется международным сообществом и никто из видных кинодеятелей в нем не участвует.