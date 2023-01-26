Самый успешный в истории российского проката семейный фильм «Чебурашка» продолжает бить собственные кассовые рекорды. Дочь автора книг о Чебурашке, писателя Эдуарда Успенского (1937–2018) Татьяна рассказала NEWS.ru, как ее отец и художник Леонид Шварцман сначала придумали, а потом не поделили ушастого героя. Также она объяснила, почему всё еще не посмотрела ленту режиссера Дмитрия Дьяченко и не получила из собранных «Чебурашкой» 5 млрд рублей ни копейки.

Татьяна УспенскаяФото: Личный архив Татьяны УспенскойТатьяна Успенская

— Какую сумму от пятимиллиардных сборов составил ваш гонорар как дочери автора Чебурашки?

— Из собранных прокатных денег я не получила ни копейки. Да и не рассчитывала. Поскольку перед смертью отца моя мачеха (Елена Успенская. — NEWS.ru) развернула борьбу за наследство, отец написал завещание на ее имя. К ней перешли права на персонажи, на тиражи книг и так далее. Также скажу, что фильм я не смотрела, пока мне не до кино.

Татьяна Успенская во время выписки из роддома с мужем, отцом Эдуардом Успенским и мачехой ЕленойФото: Личный архив Татьяны УспенскойТатьяна Успенская во время выписки из роддома с мужем, отцом Эдуардом Успенским и мачехой Еленой

— А вы знаете, как ваш отец придумывал Чебурашку?

— Меня еще не было на свете, когда вышла первая книга о герое. Отец рассказывал, что прототипом стала моя двоюродная сестра — дочь папиного старшего брата Игоря. Она была маленькая и ходила в цигейковой шубе, такие раньше в 1960-е и 1970-е покупали детям на вырост. У меня тоже была такая шуба. Тебе покупают ее года в два — она сначала тебе до пола, потом ты растешь, и шуба становится короче. Но сначала ребенок, опоясанный ремнем, спотыкается об ее полы.

Вот моя сестра, бесконечно «чебурахавшаяся», то есть падавшая в этой шубе, по сути, и стала прототипом Чебурашки.

Однако в самой первой книге, о которой я упоминаю (иллюстрации к ней делал художник Алфеевский), Чебурашка выглядит как белка: ушки наверху, круглые. Скорее, похож на лемура. Чебурашку в том виде, в каком его знают и любят сейчас, создал художник Леонид Шварцман (1920–2022). На самом деле Чебурашка — выстраданный герой.

Иллюстрации художника Валерия АлфеевскогоФото: NEWS.ruИллюстрации художника Валерия Алфеевского

— В каком смысле выстраданный?

— В начале 1980-х в одной из центральных газет вышла разгромная статья, в которой серьезно раскритиковали и отца, и Чебурашку. Нападок на Успенского было много. Спрашивали, «кто усыновит Чебурашку», обвиняли, что персонаж «ниоткуда взялся, у него нет родителей». Мало кто из юных зрителей знает, каких усилий стоило автору отстоять и защитить своего героя.

А для самого писателя в то время разгром в прессе означал фактически конец карьеры. Издательства отказывались от сотрудничества, становилось невозможным зарабатывать, а следовательно, не на что жить. Совсем отчаявшись, отец обратился к руководителю тогдашнего Гостелерадио СССР Сергею Лапину с просьбой о назначении редактором мультипликационной студии.

— Обращение помогло?

— Да, спустя некоторое время Успенского действительно назначили членом редакционной коллегии Творческого объединения «Экран» с правом свободного посещения. Затем он некоторое время проработал заместителем главного редактора киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. И там и там наблюдался развал.

Детское кино и мультфильмы снимались исключительно по сценариям друзей и родственников начальства, талантливых людей выживали или клали их сценарии в стол, списывали в брак. Деньги выплачивались нужным людям. Фонды студий просто разворовывались. Украдена была даже пишущая машинка, выписанная со склада для редакции. По документам машинка существовала, но редакция, которой руководил отец, так ее и не получила. У меня есть три письма Успенского руководству Гостелерадио и Госкино об этих ситуациях.

— Однако в 2018-м ваш отец ушел из жизни весьма состоятельным человеком. Значит, он сумел восстановить карьеру и накопил на безбедную старость?

— Скорее, сумел сориентироваться в наступившем после распада СССР новом времени. Изучил законы, в том числе об авторском праве. С удовольствием давал интервью, подчеркивал, что всех героев придумывал исключительно один.

Художник Шварцман, который, я считаю, по справедливости был совершенно точно не меньшим «родителем» Чебурашки, чем Успенский, вообще ничего не получал. Он жил так, как многие в 1990-е и позже: скромный пенсионер. При этом гениальный художник. А всеми благами авторских прав на придуманные образы пользовался единолично Успенский.

Писатель Эдуард Успенский с дочерью ТатьянойФото: Личный архив Татьяны УспенскойПисатель Эдуард Успенский с дочерью Татьяной

— СМИ сообщали о долгих судебных тяжбах за права на Чебурашку.

— Да, Шварцман пытался судиться. Но мой отец подключил нужные связи, организовал кампанию в прессе. И художник в конечном счете проиграл.

Есть письмо Норштейна (знаменитый советский мультипликатор Юрий Норштейн, автор «Ёжика в тумане». — NEWS.ru), в котором он пишет отцу: «Эдик, почему ты поступаешь со Шварцманом так, как с тобой поступала страна?». Норштейн пишет в защиту Шварцмана, что так обходиться с художниками нельзя. Но отец никак не отреагировал. Потому я и называю Чебурашку выстраданным героем.

Мой отец, к сожалению, с годами превратился в одного из тех, с кем сам когда-то боролся, отстаивая право собственных произведений на жизнь. Перестал слышать людей и сопереживать им. Очень некрасиво поступил и с моей мамой: развелся после 20-летнего брака, разделил квартиру. За собой оставил машину, дачу, сбережения. Мама судиться не стала. Через некоторое время она заболела онкологией. Уходила тяжело, не имея денег оплатить хорошее лечение.

Писатель Эдуард Успенский с внучкой Катей, дочерью Татьяны УспенскойФото: Личный архив Татьяны УспенскойПисатель Эдуард Успенский с внучкой Катей, дочерью Татьяны Успенской

А отец тем временем стал оскорблять ее в прессе и в последние годы в интервью говорил о том, будто Шапокляк писал с нее. Хотя мне он говорил, что образ Шапокляк писал со своей школьной учительницы Марьяны Яковлевны.

— И все-таки Чебурашка — это символ счастливого детства. Вы рады тому, что персонаж сейчас переживает второе рождение? Даже в стенах Госдумы на днях организовали спецпоказ фильма.

— Рада за тех, кто видел фильм и получил удовольствие. А мне сейчас не до кино. Очень тревожно от того, что происходит в нашей стране.

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Чуть ли не каждый день кого-то назначают иноагентом. Вчера Максима Галкина, сегодня Артура Смольянинова (оба артиста внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов после высказываний о спецоперации на Украине. — NEWS.ru), завтра назначат Семена Слепакова? Такое впечатление, что идет охота на людей, посмевших высказать точку зрения, отличную от официальной. На мой взгляд, это не делает страну сильнее, не способствует объединению общества, а пугает как уже уехавших, многие из которых могли бы вернуться и принести пользу, так и тех, кто уезжать не собирался.