Дочь Успенского: отца разгромили за Чебурашку и довели до отчаяния Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна рассказала NEWS.ru об истории создания Чебурашки, судах за героя и объяснила, почему не посмотрела фильм

Фото: Maxim Burlak/Global Look Press

Советский и российский детский писатель Эдуард Успенский

Самый успешный в истории российского проката семейный фильм «Чебурашка» продолжает бить собственные кассовые рекорды. Дочь автора книг о Чебурашке, писателя Эдуарда Успенского (1937–2018) Татьяна рассказала NEWS.ru, как ее отец и художник Леонид Шварцман сначала придумали, а потом не поделили ушастого героя. Также она объяснила, почему всё еще не посмотрела ленту режиссера Дмитрия Дьяченко и не получила из собранных «Чебурашкой» 5 млрд рублей ни копейки.

Фото: Личный архив Татьяны Успенской Татьяна Успенская

— Какую сумму от пятимиллиардных сборов составил ваш гонорар как дочери автора Чебурашки?

— Из собранных прокатных денег я не получила ни копейки. Да и не рассчитывала. Поскольку перед смертью отца моя мачеха (Елена Успенская. — NEWS.ru) развернула борьбу за наследство, отец написал завещание на ее имя. К ней перешли права на персонажи, на тиражи книг и так далее. Также скажу, что фильм я не смотрела, пока мне не до кино.

Фото: Личный архив Татьяны Успенской Татьяна Успенская во время выписки из роддома с мужем, отцом Эдуардом Успенским и мачехой Еленой

— А вы знаете, как ваш отец придумывал Чебурашку?

— Меня еще не было на свете, когда вышла первая книга о герое. Отец рассказывал, что прототипом стала моя двоюродная сестра — дочь папиного старшего брата Игоря. Она была маленькая и ходила в цигейковой шубе, такие раньше в 1960-е и 1970-е покупали детям на вырост. У меня тоже была такая шуба. Тебе покупают ее года в два — она сначала тебе до пола, потом ты растешь, и шуба становится короче. Но сначала ребенок, опоясанный ремнем, спотыкается об ее полы.

Вот моя сестра, бесконечно «чебурахавшаяся», то есть падавшая в этой шубе, по сути, и стала прототипом Чебурашки.

Однако в самой первой книге, о которой я упоминаю (иллюстрации к ней делал художник Алфеевский), Чебурашка выглядит как белка: ушки наверху, круглые. Скорее, похож на лемура. Чебурашку в том виде, в каком его знают и любят сейчас, создал художник Леонид Шварцман (1920–2022). На самом деле Чебурашка — выстраданный герой.

Фото: NEWS.ru Иллюстрации художника Валерия Алфеевского

— В каком смысле выстраданный?

— В начале 1980-х в одной из центральных газет вышла разгромная статья, в которой серьезно раскритиковали и отца, и Чебурашку. Нападок на Успенского было много. Спрашивали, «кто усыновит Чебурашку», обвиняли, что персонаж «ниоткуда взялся, у него нет родителей». Мало кто из юных зрителей знает, каких усилий стоило автору отстоять и защитить своего героя.

А для самого писателя в то время разгром в прессе означал фактически конец карьеры. Издательства отказывались от сотрудничества, становилось невозможным зарабатывать, а следовательно, не на что жить. Совсем отчаявшись, отец обратился к руководителю тогдашнего Гостелерадио СССР Сергею Лапину с просьбой о назначении редактором мультипликационной студии.

— Обращение помогло?

— Да, спустя некоторое время Успенского действительно назначили членом редакционной коллегии Творческого объединения «Экран» с правом свободного посещения. Затем он некоторое время проработал заместителем главного редактора киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. И там и там наблюдался развал.

Детское кино и мультфильмы снимались исключительно по сценариям друзей и родственников начальства, талантливых людей выживали или клали их сценарии в стол, списывали в брак. Деньги выплачивались нужным людям. Фонды студий просто разворовывались. Украдена была даже пишущая машинка, выписанная со склада для редакции. По документам машинка существовала, но редакция, которой руководил отец, так ее и не получила. У меня есть три письма Успенского руководству Гостелерадио и Госкино об этих ситуациях.

— Однако в 2018-м ваш отец ушел из жизни весьма состоятельным человеком. Значит, он сумел восстановить карьеру и накопил на безбедную старость?

— Скорее, сумел сориентироваться в наступившем после распада СССР новом времени. Изучил законы, в том числе об авторском праве. С удовольствием давал интервью, подчеркивал, что всех героев придумывал исключительно один.

Художник Шварцман, который, я считаю, по справедливости был совершенно точно не меньшим «родителем» Чебурашки, чем Успенский, вообще ничего не получал. Он жил так, как многие в 1990-е и позже: скромный пенсионер. При этом гениальный художник. А всеми благами авторских прав на придуманные образы пользовался единолично Успенский.

Фото: Личный архив Татьяны Успенской Писатель Эдуард Успенский с дочерью Татьяной

— СМИ сообщали о долгих судебных тяжбах за права на Чебурашку.

— Да, Шварцман пытался судиться. Но мой отец подключил нужные связи, организовал кампанию в прессе. И художник в конечном счете проиграл.

Есть письмо Норштейна (знаменитый советский мультипликатор Юрий Норштейн, автор «Ёжика в тумане». — NEWS.ru), в котором он пишет отцу: «Эдик, почему ты поступаешь со Шварцманом так, как с тобой поступала страна?». Норштейн пишет в защиту Шварцмана, что так обходиться с художниками нельзя. Но отец никак не отреагировал. Потому я и называю Чебурашку выстраданным героем.

Мой отец, к сожалению, с годами превратился в одного из тех, с кем сам когда-то боролся, отстаивая право собственных произведений на жизнь. Перестал слышать людей и сопереживать им. Очень некрасиво поступил и с моей мамой: развелся после 20-летнего брака, разделил квартиру. За собой оставил машину, дачу, сбережения. Мама судиться не стала. Через некоторое время она заболела онкологией. Уходила тяжело, не имея денег оплатить хорошее лечение.

Фото: Личный архив Татьяны Успенской Писатель Эдуард Успенский с внучкой Катей, дочерью Татьяны Успенской

А отец тем временем стал оскорблять ее в прессе и в последние годы в интервью говорил о том, будто Шапокляк писал с нее. Хотя мне он говорил, что образ Шапокляк писал со своей школьной учительницы Марьяны Яковлевны.

— И все-таки Чебурашка — это символ счастливого детства. Вы рады тому, что персонаж сейчас переживает второе рождение? Даже в стенах Госдумы на днях организовали спецпоказ фильма.

— Рада за тех, кто видел фильм и получил удовольствие. А мне сейчас не до кино. Очень тревожно от того, что происходит в нашей стране.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мягкая игрушка Чебурашка на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе

Чуть ли не каждый день кого-то назначают иноагентом. Вчера Максима Галкина, сегодня Артура Смольянинова (оба артиста внесены Минюстом РФ в список иностранных агентов после высказываний о спецоперации на Украине. — NEWS.ru), завтра назначат Семена Слепакова? Такое впечатление, что идет охота на людей, посмевших высказать точку зрения, отличную от официальной. На мой взгляд, это не делает страну сильнее, не способствует объединению общества, а пугает как уже уехавших, многие из которых могли бы вернуться и принести пользу, так и тех, кто уезжать не собирался.