«Это символ мира»: «Чебурашку» предложили отправить от России на «Оскар» Продюсер Алексей Рязанцев рассказал, как российский прокат вопреки пессимистичным прогнозам выстоял без голливудского кино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кинопродюсер Алексей Рязанцев более 20 лет возглавлял «Каро Прокат» — крупнейшую компанию по прокату западных и отечественных фильмов в России. Также он озвучил ряд популярных персонажей голливудских блокбастеров: его голосом говорят Северус Снегг в «Гарри Поттере» и Арагорн во «Властелине колец». Сейчас Рязанцев руководит кинопрокатной компанией «КарроПрокат». В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, как российский прокат вопреки пессимистичным прогнозам выстоял без голливудского кино, и предложил отправить для участия в американской кинопремии «Оскар» фильм «Чебурашка», собравший в прокате почти семь миллиардов рублей.

В чем секрет успеха «Чебурашки» на самом деле

— Год назад вы были пессимистично настроены по отношению к будущему российского кинопроката. Что скажете сейчас, отрасль выстояла?

— Конечно же, результаты проката «Чебурашки» нас всех очень вдохновили. Собрать почти семь миллиардов рублей — это безусловный рекорд. Такого никогда не было: ни с показами «Пиратов Карибского моря», ни с «Гарри Поттером», ни с «Человеком-пауком». Единственный из иностранных фильмов, собравший чуть больше трех миллиардов рублей в прокате, был «Аватар». Этот рекорд случился более 10 лет назад и держался все эти годы.

— В чем секрет успеха «Чебурашки», на ваш взгляд?

— Конечно, многое совпало, пазл сложился. И сам по себе Чебурашка — национальный герой в России, придуманный и созданный у нас же. Безусловно, Новый год добавляет позитива в сборах: «Чебурашка» вышел в прокат в новогодние каникулы 1 января.

Кроме того, это картина для семейного просмотра. С остальной аудиторией, молодежной или людьми постарше, тяжеловато. Поскольку время неспокойное, идет СВО. Но детей все равно водить в кино надо, и семьи в кино ходят.

Я, может быть, не со всеми историями внутри «Чебурашки» согласен. Но когда фильм собирает почти семь миллиардов, то хоть какое твое мнение может быть. А зритель уже проголосовал рублем.

Поэтому теперь наметился тренд на сказочность и узнаваемость, прежде всего, любимых национальных героев и сказочных героев. Эту нишу нащупали раньше, снимая еще «Последнего богатыря».

И уже в этом году выйдет и «По щучьему велению» (полнометражный фильм, я видел отрывки, замечательно). Выйдет «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. И другие картины, которые привлекут внимание прежде всего семейной аудитории.

У нас такая картина тоже выходит на Новый год, называется «Я медведь» по оригинальному сценарию. Отчасти похоже на фильм «Пальма», только вместо собачки главным героем будет мишка. Выйдут мультфильмы. Поэтому, вы правы, теперь нет какого-то сильного волнения, что мы не выживем без американского кино.

— Тем более что в России идут и некоторые западные картины — в обход санкций, приобретенные пиратским способом?

— Да, пиратское кино тоже с определенным успехом идет в наших кинотеатрах. Но мы — Ассоциация владельцев кинотеатров — анализировали, изучали все цифры первых двух кварталов 2023 года. И пришли к выводу, что даже при наличии пиратского контента всё равно побеждает с огромным отрывом наше отечественное кино. Это очень радостный фактор.

А дальше — я надеюсь, что у нас будет выходить не один «Чебурашка» в год, а как минимум два-три, три-четыре, а вообще нам надо по одному «Чебурашке» в месяц. И тогда всё будет замечательно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Генеральный директор кинокомпании «КарроПрокат» Алексей Рязанцев

Почему «Вызов» проиграл «Чебурашке»

— Фильм «Вызов» проиграл «Чебурашке» по сборам в прокате. Это закономерно?

— Я, во-первых, хотел бы поздравить режиссера Клима Шипенко и всю продюсерскую и актерскую команду картины. Это классная идея (снять кино в космосе. — NEWS.ru), новая, абсолютно фантастическая. В нее сложно было поверить, от этого рождался интерес к картине в целом.

Она стала бы событием в мировом, международном прокате. Но пока двери для проката за рубежом для нас закрыты. А в отечественном фильм не достучался до большинства зрителей. Потому что, опять же, это не семейное кино, а молодежь и старший возраст из-за СВО не идут массово в кинотеатры.

Фото: «Централ Партнершип»

С другой стороны, «Вызов» выходил 20 апреля — сейчас июль. Если посмотреть в единой системе подсчета билетов, то «Вызов» до сих пор находится в призовой тройке картин. То есть интерес к нему остается. Кроме того, год-два-три назад цифра сборов в два миллиарда — столько собрал «Вызов» — выглядела бы успешной. Просто «Чебурашка» задал высокую планку.

— Продюсеру «Вызова» Константину Эрнсту, режиссеру Климу Шипенко и актрисе Юлии Пересильд справедливо дали Госпремию, на ваш взгляд?

— Я бы дал Константину Эрнсту Госпремию еще после сочинской Олимпиады в 2014-м. Но тогда не дали. Вероятно, решение [о вручении] принимается по некоему накапливаемому принципу: результатам общей работы.

— Может быть, высокую награду нужно было вручить создателям «Чебурашки» — за спасение российского кинопроката?

— Всему свое время. Вот сейчас они продолжение снимут, и, возможно, дадут.

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма «Чебурашка»

Какое кино не надо показывать сейчас в России

— После начала СВО ряд деятелей культуры покинули Россию. Профессиональная «поляна» расчистилась с их отъездом?

— Да. Вот даже наш десант в «Артек» показал, что есть молодые талантливые артисты и режиссеры, и их много. Им надо давать возможность двигаться вперед. Сейчас у них получается [продвижение в карьере] чуть быстрее, чем произошло бы, если бы не уехали ряд медийных фигур.

— Лично вы готовы простить уехавших из России деятелей культуры?

— Я бы не прощал. Для меня это принципиальный вопрос. Если ты всю жизнь в России жил, зарабатывал и двигался по карьерной лестнице, претендовал на ставку от 300 тысяч рублей за съемочный день — а потом обозвал страну и уезжаешь, то всё о тебе ясно. Заработал — и чеши отсюда.

— Согласны с предложением не давать деньги на проекты деятелям культуры, которые до сих пор не высказали свое отношение к СВО?

— Я считаю, что это справедливо. Не обязательно, чтобы они выходили на Красную площадь и говорили об этом. Их поддержка — снять правильные правдивые фильмы.

Вот сейчас снимается фильм «Блиндаж» по сценарию Ильи Куликова о двух друзьях, закончивших один медицинский институт. Один русский, а второй немец. Я не буду спойлерить историю, фильм в апреле 2024 года выйдет на экраны. Мне кажется, что это будет большое кино, которое заставит подумать о том, с кем ты и за кого.

— Ушедшие из-за санкций из российского проката американские студии не изъявляли желания вернуться?

— Они и уходить-то не хотели, объясняли нам свое решение политическим моментом, их фактически заставили. Вернутся. Когда — сложно сказать, ситуация непростая. Год, пять, может быть, десять.

Но возвращение должно состояться не на тех условиях, на которых они работали здесь раньше: диктовали свои условия.

— Они нужны здесь?

— Легальный прокат — это все-таки легальный прокат. А мы — российский кинематограф — все-таки не хотим ощущать себя в отрыве от всего мира. Вышел следующий «Индиана Джонс» — почему бы не посмотреть. И в этом присутствует некий соревновательный момент, ведь наши кинематографисты тоже учатся у зарубежных. Зритель уже понимает качество, уровень. И никакие цифровые платформы все равно не заменят федеральный прокат на кинорынке.

— Аналогичные споры вызывает тема участия российских фильмов в американском «Оскаре». Никита Михалков категорически против. А Алексей Учитель, например, настаивает на том, что России не надо отказываться от «Оскара». Какой точки зрения придерживаетесь вы?

— Никита Сергеевич, вероятно, руководствуется поговоркой о том, что «когда пушки стреляют, музы должны молчать». Напомню, он сам в 1994 году получил «Оскар» за «Утомленные солнцем» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и приезжал за наградой в США. Обосабливаться тоже не стоит. Все-таки «Оскар» — это мировое признание, лучшая узнаваемость — не персональная (хотя и она тоже), но и нашей страны в целом.

Например, фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1939–2021) до сих пор пользуется успехом в Америке именно благодаря тому, что получил «Оскар». Американское общество очень зациклено на своих внутренних проблемах и успехах. И они готовы поинтересоваться какими-то чужими историями только в том случае, если это «чужое» рекламируется ими же.

Фото: Culture_RF/Global Look Press Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Я бы выдвинул, например, на «Оскар» «Чебурашку». И посмотрел бы, как они (США. — NEWS.ru) отреагировали на такой кейс. Предлагаю «Чебурашку» выдвинуть — такой вот символ мира в сегодняшних условиях.

Но я категорически против того, чтобы в нашем прокате в нынешних условиях появлялись фильмы типа «Переводчика» Гая Ричи. Замечу, что не пиратского, а официально приобретенного. Фильм вышел недавно, в 2023 году.

И это какой-то абсурд — мы знаем, что есть американские наемники, которые прямо сейчас во время специальной военной операции участвуют на стороне ВСУ. И у нас выходит фильм Ричи про американских наемников. Не про нынешний конфликт, а про конфликт в Афганистане. Но все равно это такая пропагандистская агитка. И кино-то слабое. Мы выпускали фильм Андрея Кравчука «Однажды в пустыне» про наших военных в Сирии, гораздо искуснее и качественнее сделан.

Безусловно, Ричи — это бренд, приводит в кино любителей и дает 250 миллионов рублей сборов. Но с моральной точки зрения допустимо ли выпускать такое кино во время проведения СВО? Я считаю, что недопустимо.

Почему у китайского кино не получается заменить голливудское в России

— Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью NEWS.ru выразил мнение о необходимости национализации отечественного кинопроката. Вы согласны с ним?

— Я как человек, выросший в Советском Союзе, проработавший в Главном управлении культуры и управлении кинофикации Мосгорисполкома, может быть, и приветствовал бы эту идею в 90-е. Тогда после распада Союза все рухнуло — начиная от Управления кинофикации, Роскино, Госкино.

Все эти структуры перестали существовать. Пришел частный бизнес. Он потихонечку наращивал, восстанавливал киносети, мультиплексы. Всё это существовало уже на Западе, мы копировали. Но это делало не государство, а частный бизнес. Поэтому сейчас говорить о том, чтобы это всё отобрать, поделить и снова сделать Госкино, выглядит, на мой взгляд, не очень честным.

Я бы говорил сейчас не о национализации уже существующего частного кинопроката, а об идеологии, она должна стать понятной. К примеру, существует китайская модель взаимодействия со студиями Голливуда. Американцам китайский рынок жизненно необходим. Два миллиарда зрителей! Об этом можно только мечтать.

Однако в Китае можно выпустить всего около 30 голливудских картин в год. И Китай имеет право вмешаться в структуру любого фильма — вырезать сцены, к примеру, однополой любви, или какие-то не устраивающие их политические моменты.

Есть экспертный совет, который отсматривает и отслеживает, чтобы массовый зритель не видел то, что не принято ни в культуре, ни в поведении, ни в обычаях Китая. Может быть, США всей страной будут ходить на свои «праздники жизни» с разноцветными флагами — почему мы должны транслировать это у себя? Не обязаны. Я уверен, что система отношений российского кинопроката с голливудскими студиями должна выглядеть так же.

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— Кстати, некоторые эксперты в России прогнозировали, что китайский кинематограф сможет заменить у нас американское кино. Но этого не случилось. Почему?

— Сейчас даже индийцы не могут перебить голливудское кино. Хотя мы все помним замечательные картины, популярные в 80-е и начале 90-х — «Зиты и Гиты» и прочее. Но все-таки период присутствия и доминирования у нас голливудских фильмов сыграл свою роль. Поколение, выросшее на «Гарри Поттере», по привычке старается вести своих детей на такие же фильмы.

— На китайское их не заманишь?

— Китайское пробовали — и мы сами, и наши партнеры. К сожалению, существуют еще некие национальные особенности восприятия. На десятой минуте российский зритель уже путается, где какой герой. Такая же проблема для них — европейцы для них на одно лицо. Это касается и корейского кино, например. Если только какой-то их фильм выстрелил в Каннах или на другом международном фестивале.

Вот что в Китае классное, так это анимация: птички, зверюшки, истории. Кино тоже возможно [прокатывать в России] — если совместные проекты пробовать, российско-китайские.

NEWS.ru благодарит гендиректора Международного кинофестиваля «Алые паруса имени В. С. Ланового» в детском центре «Артек» Ирину Громову за помощь в организации интервью.

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