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Егор Кончаловский заявил о возвращении Аринбасаровой в кино

14:59, 28 апреля 2021
Егор Кончаловский и Наталья Аринбасарова Егор Кончаловский и Наталья Аринбасарова Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Режиссёр Егор Кончаловский заявил в Instagram, что его мать, актриса Наталья Аринбасарова возвращается в кино.

Мамочка будет сниматься у меня в мае, счастье! — сообщил режиссёр, не уточнив название и сюжет фильма.

Подписчиков обрадовала новость. Среди них оказалась актриса Ирина Безрукова.

Какая радость, — написала она.

Также поклонники пожелали 74-летней Аринбасаровой творческих успехов, отметив, что такую красавицу и умницу нужно снимать постоянно.

Какое редкое, благородное, чистое лицо! Не налюбуешься. Снимайте и побольше, пусть ваша мама радует всех своим присутствием, — отметила одна из подписчиц.

Ранее Егор Кончаловский признался, что редко видится с единокровным братом Петей. 55-летний сын Андрея Кончаловского считает, что общению с 18-летним родственником мешает огромная разница в возрасте, но он всегда готов выслушать и дать совет. Он отметил, что это может показаться странным, но семья Кончаловских «не собирается, как цыгане, и песни не поёт».

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