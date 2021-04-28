Егор Кончаловский заявил о возвращении Аринбасаровой в кино

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Одна из поклонниц мультфильма «Шрек» нашла в нём пикантную сцену, не предназначенную для детских глаз. Свою находку она опубликовала в TikTok.

Момент длится всего несколько секунд, поэтому его сложно заметить при первом просмотре. На кадрах обнажённый лорд Фаркуад увидел принцессу Фиону, которую ему показало волшебное зеркало. Он страстно вздохнул, заглянул под...