Егор Кончаловский заявил о возвращении Аринбасаровой в кино

Режиссёр Егор Кончаловский заявил в Instagram, что его мать, актриса Наталья Аринбасарова возвращается в кино.
Мамочка будет сниматься у меня в мае, счастье! — сообщил режиссёр, не уточнив название и сюжет фильма.
Подписчиков обрадовала новость. Среди них оказалась актриса Ирина Безрукова.
Какая радость, — написала она.
Также поклонники пожелали 74-летней Аринбасаровой творческих успехов, отметив, что такую красавицу и умницу нужно снимать постоянно.
Какое редкое, благородное, чистое лицо! Не налюбуешься. Снимайте и побольше, пусть ваша мама радует всех своим присутствием, — отметила одна из подписчиц.
Ранее Егор Кончаловский признался, что редко видится с единокровным братом Петей. 55-летний сын Андрея Кончаловского считает, что общению с 18-летним родственником мешает огромная разница в возрасте, но он всегда готов выслушать и дать совет. Он отметил, что это может показаться странным, но семья Кончаловских «не собирается, как цыгане, и песни не поёт».