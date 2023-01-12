Директор Нагиева отреагировала на слухи о поддержке СВО на 200 млн рублей Директор Нагиева назвала слухи о поддержке СВО актером на 200 млн рублей странными публикациями

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Директор актера и шоумена Дмитрия Нагиева Елена Шайкина в разговоре с NEWS.ru прокомментировала слухи из соцсетей, согласно которым артист пожертвовал на поддержку специальной военной операции на Украине 200 миллионов рублей. Она указала, что даже «комментировать подобные сообщения как-то странно». По словам Шайкиной, Нагиев «делает много хорошего и доброго», но никогда об этом не рассказывает. Сам шоумен позже опроверг эти домыслы, утверждая, что таких денег у него нет.

Странно комментировать подобные сообщения, так как Дмитрий — человек интеллигентный, если что-то делает хорошее и доброе, а делает он много хорошего и доброго, то никогда об этом нигде не расскажет, не опубликует. И никогда вы не прочтете об этом в странных публикациях, тем более в таком формате, — подчеркнула директор актера.

На пост в социальных сетях про артиста «по имени Дмитрий» обратили внимание журналисты «Москвы 24». Автор сообщения не стал упоминать фамилию медийной персоны, пожертвовавшей 200 млн рублей на поддержку СВО, однако в комментариях, когда его спросили, не идет ли речь о Нагиеве, мужчина отметил, что именно «про него написал».

Сам Нагиев в разговоре с журналистами не только опроверг слухи о пожертвованиях, сказав, что такой суммы у него нет, но и поделился планами на будущее.

Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь — в первую очередь, — сказал актер.

Ранее бывший депутат Госдумы Роман Худяков прокомментировал признание лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова, который сказал, что часть гонораров переводит ВСУ. По словам экс-парламентария, музыкант официально признался в финансировании террористов. Как считает Худяков, Гребенщикова нужно посадить в тюрьму. Он заявил, что компетентные органы должны обратить внимание на высказывания музыканта и объявить его в международный розыск.