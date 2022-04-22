В новом спектакле Кончаловского увидели намёк на газовое укрощение Европы

Режиссёр Андрей Кончаловский представил на сцене театра имени Моссовета первую часть задуманной им трилогии по пьесам Шекспира — спектакль «Укрощение строптивой» с Юлией Высоцкой в главной роли. Вторая и третья части — трагедия «Макбет» и фэнтэзи «Буря» — будут представлены зрителям в 2023-м и 2024 году соответственно. Как Кончаловский осовременил классика и почему в спектакле увидели намёк на газовый кризис в Европе — в материале NEWS.ru.

Идея режиссёра заключается в том, что все три спектакля по пьесам Шекспира пройдут на одной сцене в одинаковых декорациях и с одними и теми же артистами. В трилогии заняты народные артисты РФ Александр Филиппенко и Игорь Ясулович, заслуженная артистка России Юлия Высоцкая и другие исполнители. Высоцкая на премьере отметила, что главным достоинством пьес Шекспира является «крайне точное описание характеров и психотипов, а также взаимоотношений полов».

Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Ваня Пищулин в роли Люченцио и Ксения Комарова Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Александр Бобровский в роли Гортензио и Антон Аносов в роли Транио (справа) Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Ваня Пищулин в роли Люченцио и Ксения Комарова в роли Бьянки Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Владимир Прокошин в роли Бьонделло Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Алексей Гришин в роли Гортензио и Антон Аносов (слева направо) в роли Транио Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Высоцкая Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Ваня Пищулин в роли Люченцио Александр Филиппенко в роли Баптиста Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры Алексей Розин в роли Петручио и Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru Актёр Владимир Горюшин в роли Винченцио Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" Сергей Булкин/NEWS.ru Актёры в сцене из спектакля "Укрощение строптивой" Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Кончаловский уже обращался в своём творчестве к «Укрощению строптивой» в 2014 году. К 450-летию со дня рождения Шекспира он поставил пьесу в Неаполе с участием известных итальянских артистов.

Это (пьеса «Укрощение строптивой». — NEWS.ru) Италия, которую Шекспир представил себе, выпивая в таверне. Написал пьесу и сразу побежал относить в театр. Время было занятное, друг у друга все воровали пьесы. Тот, кто пьесы ставил, рукописи прятал, потому что сопрут, перепишут за ночь, имена героев переставят, и будет она идти в другом театре. Авторского права ещё не существовало, — подчеркнул Андрей Кончаловский.

Режиссёр также рассказал о кризисе театра в России и в Европе, «особенно в Европе, где на спектаклях одни седые головы». Говоря о проблемах отечественного театра, Кончаловский отметил множество внутренних конфликтов. По его мнению, большинство скандалов происходит потому, что «театр остался отчасти советским, даже если артисты годами не выходят на сцену и ничего не играют, но всё равно продолжают состоять в труппе».

Актриса Юлия Высоцкая в роли Катарины Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом задействованным в его работах актёрам Андрей Кончаловский выразил восхищение. Режиссёр объяснил, что «театр — это высочайшая служба искусству, в отличие от телевидения и кино, которые либо убивают, либо заштамповывают исполнителей».

Поэтому я очень уважаю театральных артистов. И они меня любят. А поскольку они меня любят, я могу дать им такого пенделя под зад и мне это прощается. Во время спектаклей я всегда сижу в зрительском зале с видом Карабаса Барабаса. Моё присутствие артистов дисциплинирует, — добавил режиссёр.

Актёр Александр Филиппенко подтвердил «диктаторство» Кончаловского на сцене. По мнению артиста, таким и должен быть настоящий режиссёр.

Филиппенко вспомнил, как в 2003 году снимался в телесериале «Бедная Настя», съёмки которого курировал американский продюсер, пресекавший попытки российских артистов играть хорошо.

Стоило актёрам на площадке начать играть хорошо, как американец вскакивал и принимался кричать: мол, «никакой чеховщины и ибсеновщины нам тут не надо! Играете только в форматах плохой-хороший [герой], полуплохой-полухороший, этого достаточно». О том, чтобы обнажить второй-третий планы, даже речи не шло, — посетовал Александр Филиппенко.

Первые зрители «Укрощения строптивой» усмотрели в спектакле политический подтекст. В одной из сцен герой произносит фразу о том, что «зима всех укротит: и мужчин, и женщин, и скотину». С учётом стремления Европы отказаться от российского газа на фоне событий на Украине это высказывание выглядит намёком на дальнейшее усугубление неблагоприятных последствий такого решения.

Сам Андрей Кончаловский подтвердил, что «постановка осовремененная». Однако от ответа на вопрос о наличии политического подтекста в спектакле режиссёр изящно ушёл, сказав, что у него «не было аллюзий такого рода». При этом он отметил, что не хочет «никого разубеждать», и добавил, что «это искусство и если вы так чувствуете, значит, так оно и есть».