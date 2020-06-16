В Сети появилось редкое фото Кончаловского с дочерью Машей

С матерью Маши актрисой Любовью Толкалиной режиссёр расстался несколько лет назад. В своих интервью он не раз признавался, что они были совершенно разными. Она хотела активностей и не сидела на месте, а его хотелось домашнего уюта и покоя. Вскоре после разрыва Кончаловский женился на Марии Леоновой, которая моложе на 18 лет. В апреле 2017 году у них родился наследник, которого назвали Тимуром.
Ранее Мария рассказала о последствиях своего экстремального похудения. Однажды, твёрдо решив стать стройной и красивой, она похудела на 30 кг, что не могло не отразиться на её здоровье. Девушка чуть не лишилась волос и столкнулась с болями в теле.
К счастью, она быстро осознала, что вредит своему здоровью, и перестала мучить себя голоданием. Девушка обратилась к россиянкам с призывом более обдуманно подходить к вопросам похудения и внимательно прислушиваться к своим ощущениям, писал NEWS.ru.