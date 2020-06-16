В Сети появилось редкое фото Кончаловского с дочерью Машей

https://static.news.ru/photo/a7b0d0ce-afdf-11ea-89ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Режиссёр Егор Кончаловский поделился редким снимком с дочерью Марией. Наследница знаменитости окончила школу и получила аттестат.

Сегодня Маша получила аттестат: созрела, — гласит подпись к фото в Instagram.

Девушке в этом году исполнилось 19 лет. Подписчики отметили, что она очень красивая и всё больше становится похожей на свою звёздную маму.

С матерью Маши актрисой Любовью Толкалиной режиссёр расстался несколько лет назад. В своих интервью он не раз признавался, что они были совершенно разными. Она хотела активностей и не сидела на месте, а его хотелось домашнего уюта и покоя. Вскоре после разрыва Кончаловский женился на Марии Леоновой, которая моложе на 18 лет. В апреле 2017 году у них родился наследник, которого назвали Тимуром.

Ранее Мария рассказала о последствиях своего экстремального похудения. Однажды, твёрдо решив стать стройной и красивой, она похудела на 30 кг, что не могло не отразиться на её здоровье. Девушка чуть не лишилась волос и столкнулась с болями в теле.

К счастью, она быстро осознала, что вредит своему здоровью, и перестала мучить себя голоданием. Девушка обратилась к россиянкам с призывом более обдуманно подходить к вопросам похудения и внимательно прислушиваться к своим ощущениям, писал NEWS.ru.