Нагиева заметили на съемках в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев был замечен на съемочной площадке в московском районе Тушино, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованном видеоролике, снятом из салона автомобиля, на несколько секунд можно заметить актера на фоне столичных новостроек.

Ассистентка Нагиева подтвердила, что актер сейчас работает в Москве, но не имеет права разглашать детали проекта, в котором сейчас задействована звезда.

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СМИ писали, что Нагиев после начала специальной военной операции на Украине покинул страну, но сам актер никаких заявлений на этот счет не делал. Свое отсутствие на телеканалах он объяснял творческим отпуском.

Ранее Нагиев заявлял, что отъезд российских исполнителей и актеров не окажет решающего влияния на развитие отечественного шоу-бизнеса. По его словам, существуют другие факторы, которые способны оказать большее влияние на развитие российской культуры.

В июне со всех стриминговых площадок был удален сериал «Ольга» с актрисой Яной Трояновой в главной роли. Официальных причин для этих действий не объявлялось, но за три недели до этого Троянова в интервью прямо выразила осуждение в адрес политического руководства России из-за начала специальной военной операции на Украине.